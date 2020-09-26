Alt liglerden haberler (26.09.2020)

RAVİL TAGİR BAŞAKŞEHİR YOLCUSU

Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, Başakşehir'e gidiyor. İki kulübün 2.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaştığı iddia edildi. Kazak asıllı Türk oyuncu, kısa sürede imzayı atacak.

ALTAY'DAN ÇİFTE İMZA

Altay, dünü hareketli geçirdi. Siyah-beyazlılar, daha önce Osmanlı ile Akhisar formaları giyen Adrien Regattin (29) ve Yekta Kurtuluş'la (34) 1 yıllık sözleşme imzaladı. Faslı sağ kanat, son olarak Cincinnati'de görev yaparken; orta saha Yekta ise Antalya'da oynadı.

THURAM TUZLASPOR'DA

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, Konyaspor'dan ayrılan Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 16 maçta 1 golle oynamıştı.

KIRŞEHİR'E ERTELEME

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ekibi Kırşe- ÇIFTE IMZA hir Belediye'de bazı futbolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Etimesgut Belediye maçı ileri bir tarihe ertelendi.

ES-ES'TE BİR VAKA ÇIKTI

Eskişehirspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. İsmi açıklanmayan oyuncu, Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındı.