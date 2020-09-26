Haberler Futbol Alt liglerden haberler (26.09.2020)

Alt liglerden haberler (26.09.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:14 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (26.09.2020)

RAVİL TAGİR BAŞAKŞEHİR YOLCUSU
Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, 'e gidiyor. İki kulübün 2.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaştığı iddia edildi. Kazak asıllı Türk oyuncu, kısa sürede imzayı atacak.

ALTAY'DAN ÇİFTE İMZA
Altay, dünü hareketli geçirdi. Siyah-beyazlılar, daha önce Osmanlı ile Akhisar formaları giyen Adrien Regattin (29) ve 'la (34) 1 yıllık sözleşme imzaladı. Faslı sağ kanat, son olarak Cincinnati'de görev yaparken; orta saha Yekta ise 'da oynadı.

THURAM TUZLASPOR'DA
TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 'dan ayrılan Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezon 'de 16 maçta 1 golle oynamıştı.

KIRŞEHİR'E ERTELEME
Misli.com 2. Lig 'ta ekibi Kırşe- ÇIFTE IMZA hir Belediye'de bazı futbolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Etimesgut Belediye maçı ileri bir tarihe ertelendi.

ES-ES'TE BİR VAKA ÇIKTI
'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. İsmi açıklanmayan oyuncu, Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındı.

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