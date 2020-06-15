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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Alt liglerden haberler (15.06.2020)

Alt liglerden haberler (15.06.2020)

Alt liglerde günün öne çıkan haberlerini ve son gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

GİRESUNSPOR ADANASPOR'A BİLENİYOR
TFF 1. Lig'de Giresunspor'un hocası , Adana maçı öncesi takımından memnun. Son 4 maçta 10 puan topladıklarını hatırlatan Kutlu, "Yaklaşık 1 aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve hem taktiksel hem de fiziksel anlamda iyi çalıştığımızı, bayağı bir yol aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde maçı ve maça kadar da bir haftalık bir süreç var. Bu süreçte de çalışmalarımızı sürdürerek mental, taktiksel ve fiziksel anlamda daha hazır hale geleceğiz. Play-offa girip oyuncularımız ve yönetimimizle takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.

BOLUSPOR, İDDİALI HAZIRLANIYOR
Altınordu'yu konuk edecek olan , hazırlıklarını sürdürüyor. Son derece hırslı çalışan kırmızı-beyazlılar, günü tek idmanla geçirirken, sakatlıkları bulunan Gökhan Sazdağı ve Poepon çalışmalara katılamadı

ALTINORDU'DA OĞULCAN SEFERBERLİĞİ
Altınordu'da sakatlıktan çıkan Oğulcan Ülgün'ün tamamen iyileşemediği öğrenildi. Genç ön liberonun adalesinde sertleşme olduğu belirtildi. Oğulcan, korona arası öncesi son 6 maçta sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

KARŞIYAKA 2. TESTİ BEKLİYOR
8 Hazıran'da takıma yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcusunun sonucu pozitif çıkan 3. Lig ekibi Karşıyaka, 2. testleri bekliyor. Kaf-Kaf'a duruma göre bugün veya gelecek pazartesi yeniden test yapılacak.

ALTAY'IN KOZU MARCO
Altay'da kalan haftalarda tüm gözler Portekizli golcüsü Paixao'nun üzerinde olacak. Geçen sezonun 29 golle gol kralı, bu sezon da 17 golle zirvedeki ismi tecrübeli santrfor, Akhisar'ı ağırlayacak takımının en önemli kozu olacak. Kontratını da uzatan Paixao, Altay'ı 'e çıkarmayı hedefliyor.

AKİGO'NUN ERKEN FİNALİ
TFF 1. Lig'de koronavirüs arasından sonra ilk maçta yarıştaki rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisarspor, bu maçı Play-Off'u garantilemek için erken final olarak görüyor. Yeşil-siyahlılar'ın direkt Süper Lig barajında yer alan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la arasında 2 puanlık fark var.

  1. 15.6.2020
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