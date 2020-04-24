Drogheda’dan Türkiye'ye teşekkür

İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı, Türkiye'nin gönderdiği, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için teşekkür etti. Kulüp bu hareketi Osmanlı'nın 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardıma benzeterek teşekkür etti.