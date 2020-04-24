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24 Nisan 2020, Cuma
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’dan 'ye teşekkür

Drogheda’dan Türkiye'ye teşekkür

ekibi, sağlık yardımı için minnettar.

'nın United futbol takımı, 'nin gönderdiği, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için teşekkür etti. Kulüp bu hareketi Osmanlı'nın 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardıma benzeterek teşekkür etti.

  1. 24.4.2020
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