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18 Şubat 2020, Salı
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'den Etik hakkında açıklama

TFF'den Etik Kurulu Talimatı hakkında açıklama

(), resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, " kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen ve bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Etik kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Etik kapsamında işlemlerin yapılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisinin verildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugüne kadar kulüplerimiz ile yöneticileri ve mensuplarının basın ve yayın organları ile sosyal medyada yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle disiplin sevk işlemleri yapılmışsa da, veya tarafından ihlal unsuru oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun karar ve içtihatları doğrultusunda kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen ve bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

  1. 18.02.2020
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