Başkan Erdoğan TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

Son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirmişti.