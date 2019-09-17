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17 Eylül 2019, Salı
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Başkan Erdoğan 'nu kabul etti

Başkan Erdoğan TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Başkan , üyelerini kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, yönetim kurulu üyeleriyle Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

Başkan , üyelerini kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, Başkanı ile Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

Son olarak ve başkanları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirmişti.

  1. 17.09.2019
  2. Güncelleme: 17.09.2019 18:30
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