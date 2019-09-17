Başkan Erdoğan TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, TFF yönetim kurulu üyeleriyle Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.
Son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirmişti.
- 17.09.2019
- Güncelleme: 17.09.2019 18:30
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
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baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
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aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
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Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
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