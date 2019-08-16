İstanbul'da müthiş bir futbol resitaline sahne olan UEFA Süper Kupa, ülkemiz adına paha biçilmez bir reklam oldu. Kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul, dünya basınından büyük bir övgü aldı. Dev finale 350 yabancı basın mensubu akredite oldu. Muhteşem organizasyon, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. Süper Kupa'dan yüzünün akıyla çıkan Türkiye, şimdi de hedefini EURO 2028 olarak belirledi.



İSTANBUL KIRMIZIDIR

İngiliz basını da Liverpool'un İstanbul şansına vurgu yaptı. The Times gazetesi, "Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye, 2005'te de penaltılarla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, yine penaltılarla Süper Kupa'yı aldı. Farklı stat, aynı hikaye" ifadelerine yer verip, taraftarlarının "İstanbul kırmızıdır" tişörtleriyle takımlarına destek verdiğini aktardı. Daily Telegraph ise, Liverpool'un İstanbul'a 2. gelişinde 14 yıl önceki finale göre dramatik olmayan bir maçla kupaya uzandığını kaydetti.



'ÇOK YAKIŞIYOR'

Liverpool'un İngiliz yıldızı James Milner, İstanbul-Liverpool ilişkisine atıfta bulundu. İstanbul'a olan hayranlığını belirten Milner, sosyal medya hesabından, "Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor" diye yazdı.



VAN DİJK MEST OLDU

Süper Kupa şampiyonluğunun mimarlarından, Hollandalı yıldız stoper Van Dijk, atmosfere hayran kaldı. Van Dijk, "İstanbul çok güzel bir şehir. Liverpool adına da güzel bir şehir olmaya devam ediyor" diye konuştu.



İSTANBUL ÇOK ÖZEL

Liverpool'un Belçikalı golcüsü Origi, İstanbul'a özel bir parantez açtı. Origi, "İstanbul'un ev sahipliği çok iyiydi. Daha önce G.Saray ve Beşiktaş'a karşı da İstanbul'da oynamıştım. Burası çok özel bir yer" dedi.



KURAL HATASI MI?

Liverpool kalecisi Adrian'ın, Abraham'ın atışı kullandığı sırada iki ayağının birden çizgiye temas etmediği görüldü. Chelsea cephesi isyan etti. Yeni kuralda kalecinin bir ayağının çizgiye teması gerekiyor.