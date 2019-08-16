Bu gurur Türkiye'nin
Liverpool ile Chelsea’nin futbol resitaline sahne olan Süper Kupa’da organizasyon kusursuzdu. Dünya basınından büyük övgü aldık. Şimdi en büyük hedef EURO 2028’i almak.
İstanbul'da müthiş bir futbol resitaline sahne olan UEFA Süper Kupa, ülkemiz adına paha biçilmez bir reklam oldu. Kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul, dünya basınından büyük bir övgü aldı. Dev finale 350 yabancı basın mensubu akredite oldu. Muhteşem organizasyon, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. Süper Kupa'dan yüzünün akıyla çıkan Türkiye, şimdi de hedefini EURO 2028 olarak belirledi.
İSTANBUL KIRMIZIDIR
İngiliz basını da Liverpool'un İstanbul şansına vurgu yaptı. The Times gazetesi, "Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye, 2005'te de penaltılarla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, yine penaltılarla Süper Kupa'yı aldı. Farklı stat, aynı hikaye" ifadelerine yer verip, taraftarlarının "İstanbul kırmızıdır" tişörtleriyle takımlarına destek verdiğini aktardı. Daily Telegraph ise, Liverpool'un İstanbul'a 2. gelişinde 14 yıl önceki finale göre dramatik olmayan bir maçla kupaya uzandığını kaydetti.
'ÇOK YAKIŞIYOR'
Liverpool'un İngiliz yıldızı James Milner, İstanbul-Liverpool ilişkisine atıfta bulundu. İstanbul'a olan hayranlığını belirten Milner, sosyal medya hesabından, "Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor" diye yazdı.
VAN DİJK MEST OLDU
Süper Kupa şampiyonluğunun mimarlarından, Hollandalı yıldız stoper Van Dijk, atmosfere hayran kaldı. Van Dijk, "İstanbul çok güzel bir şehir. Liverpool adına da güzel bir şehir olmaya devam ediyor" diye konuştu.
İSTANBUL ÇOK ÖZEL
Liverpool'un Belçikalı golcüsü Origi, İstanbul'a özel bir parantez açtı. Origi, "İstanbul'un ev sahipliği çok iyiydi. Daha önce G.Saray ve Beşiktaş'a karşı da İstanbul'da oynamıştım. Burası çok özel bir yer" dedi.
KURAL HATASI MI?
Liverpool kalecisi Adrian'ın, Abraham'ın atışı kullandığı sırada iki ayağının birden çizgiye temas etmediği görüldü. Chelsea cephesi isyan etti. Yeni kuralda kalecinin bir ayağının çizgiye teması gerekiyor.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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