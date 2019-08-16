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16 Ağustos 2019, Cuma
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Bu gurur 'nin

ile ’nin resitaline sahne olan ’da organizasyon kusursuzdu. Dünya basınından büyük övgü aldık. Şimdi en büyük hedef EURO 2028’i almak.

'da müthiş bir resitaline sahne olan , ülkemiz adına paha biçilmez bir reklam oldu. Kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul, dünya basınından büyük bir övgü aldı. Dev finale 350 yabancı basın mensubu akredite oldu. Muhteşem organizasyon, Avrupa'nın yanı sıra , Asya, , , ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. Süper Kupa'dan yüzünün akıyla çıkan , şimdi de hedefini EURO 2028 olarak belirledi.

İSTANBUL KIRMIZIDIR
İngiliz basını da 'un İstanbul şansına vurgu yaptı. gazetesi, "Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye, 2005'te de penaltılarla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, yine penaltılarla Süper Kupa'yı aldı. Farklı stat, aynı hikaye" ifadelerine yer verip, taraftarlarının "İstanbul kırmızıdır" tişörtleriyle takımlarına destek verdiğini aktardı. ise, Liverpool'un İstanbul'a 2. gelişinde 14 yıl önceki finale göre dramatik olmayan bir maçla kupaya uzandığını kaydetti.

'ÇOK YAKIŞIYOR'
Liverpool'un İngiliz yıldızı James Milner, İstanbul-Liverpool ilişkisine atıfta bulundu. İstanbul'a olan hayranlığını belirten Milner, sosyal medya hesabından, "Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor" diye yazdı.

VAN DİJK MEST OLDU
Süper Kupa şampiyonluğunun mimarlarından, Hollandalı yıldız stoper , atmosfere hayran kaldı. Van Dijk, "İstanbul çok güzel bir şehir. Liverpool adına da güzel bir şehir olmaya devam ediyor" diye konuştu.

İSTANBUL ÇOK ÖZEL
Liverpool'un Belçikalı golcüsü Origi, İstanbul'a özel bir parantez açtı. Origi, "İstanbul'un ev sahipliği çok iyiydi. Daha önce G.Saray ve 'a karşı da İstanbul'da oynamıştım. Burası çok özel bir yer" dedi.

KURAL HATASI MI?
Liverpool kalecisi Adrian'ın, Abraham'ın atışı kullandığı sırada iki ayağının birden çizgiye temas etmediği görüldü. cephesi isyan etti. Yeni kuralda kalecinin bir ayağının çizgiye teması gerekiyor.

  1. 16.8.2019
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