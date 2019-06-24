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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner hayatını kaybetti

Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner hayatını kaybetti

Solunum yetersizliği nedeniyle özel hastanede tedavi gören Eski , hayatını kaybetti. 5 gün önce 'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Seçkiner, tedavinin ardından durumu iyiye gitmesine rağmen bugün hayata gözlerini yumdu.

Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan ve Seçkiner, 19 Haziran Çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Seçkiner için 26 Haziran Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () tören düzenlenecek. Seçkiner'in cenaze namazı programı ise daha sonra netleşecek.

  1. 24.06.2019
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