Vedat Muriç kimdir nereli ve kaç yaşında? Vedat Muriç futbola nerede başladı? Oynadığı takımlar... Son dakika transfer
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Futbol Haberleri Vedat Muriç kimdir nereli ve kaç yaşında? Vedat Muriç futbola nerede başladı? Oynadığı takımlar... Son dakika transfer

kimdir nereli ve kaç yaşında? Vedat Muriç futbola nerede başladı? Oynadığı takımlar... Son dakika

Vedat Muriç kimdir nereli ve kaç yaşında? Vedat Muriç futbola nerede başladı? Oynadığı takımlar... Son dakika transfer

Süper Lig'de sezonun bitmesiyle çalışmaları hız kazandı... Transferin gözdesi konumundaki oyunculardan biri de 'un başarılı oyuncusu . Adı dev ekiplerle anılan Kosovalı oyuncunun kim olduğuna, kariyerine dair araştırmalar yapılıyor... Peki, Vedat Muriç kimdir? Vedat Muriç nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar FOTOMAC.COM.TR'de...

Gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen golcü oyuncu 'in adı yurt içi ve yurt dışındaki ekiplerin dikkatini çekti.

Şimdiye kadar profesyonel olarak kulüpler seviyesinde 210 maça çıkan Muriç, bu maçlarda 64 gol kaydetti. Santrfor bölgesinde oynayan oyuncunun şimdiye kadar çıktığı müsabakalarda 16 asisti bulunuyor.

Milli Takım kariyerine de Arnavutluk U21 Milli Takımı ile başlayan ve 3 maça çıkan oyuncunun 1 golü bulunuyor. A Milli Takım seviyesinde ise için oynayan Muriç, 16 müsabakaya çıkarken 4 gol kaydetti.

VEDAT MURİÇ KİMDİR?

1994 Kosova doğumlu futbolcu Vedat Muriç Süper Lig'de formasıyla gösterdiği performans neticesinde büyük takımlarını dikkatini çekti.

Futbola KF Teuta takımında başlayan Muriç sırasıyla, KS Besa Kavaje, Giresunspor, forması giydi. Oyuncunun en çok çıkış yağtığı kulüp ise Gençlerbirliği'nden sonraki adresi olan Çaykur Rizespor oldu.

Babası Orhan Muriç'te döneminde profesyonel futbolcu idi ancak maç esnasında kalp krizi geçirmiş ve yaşantısını yitirmiştir. Vedat Muriç aslen Arnavutluk Kosova Prizren'lidir. Hem hemde Arnavutluk vatandaşıdır.

  1. 03.06.2019
  2. Güncelleme: 03.06.2019 17:04
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