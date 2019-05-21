Mkhitaryan Bakü'ye götürülmüyor
21 Mayıs 2019, Salı
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Mkhitaryan Bakü'ye götürülmüyor

Mkhitaryan Bakü'ye götürülmüyor

ekiplerinden , Ermeni futbolcusu finaline götürmeme kararı aldı.

ekiplerinden , Ermeni futbolcusu finaline götürmeme kararı aldı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, ile 29 Mayıs Çarşamba günü 'ın başkenti Bakü'de oynayacakları UEFA Avrupa Ligi finaline 30 yaşındaki Ermeni futbolcu Mkhitaryan'ın götürülmeyeceği kaydedildi.

Bütün opsiyonların Mkhitaryan ve ailesiyle masaya yatırıldığının belirtildiği açıklamada, takımın en önemli futbolcularından Mkhitaryan'ın finalde forma giymemesinin takım açısından büyük kayıp olacağı aktarıldı.

Ermeni futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal formasıyla 11 maça çıktı.

Ligi beşinci sırada tamamlayan Arsenal, finalde Chelsea'yi mağlup etmesi halinde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

  1. 21.05.2019
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