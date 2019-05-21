Mkhitaryan Bakü'ye götürülmüyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ı UEFA Avrupa Ligi finaline götürmeme kararı aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ı UEFA Avrupa Ligi finaline götürmeme kararı aldı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea ile 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacakları UEFA Avrupa Ligi finaline 30 yaşındaki Ermeni futbolcu Mkhitaryan'ın götürülmeyeceği kaydedildi.
Bütün opsiyonların Mkhitaryan ve ailesiyle masaya yatırıldığının belirtildiği açıklamada, takımın en önemli futbolcularından Mkhitaryan'ın finalde forma giymemesinin takım açısından büyük kayıp olacağı aktarıldı.
Ermeni futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal formasıyla 11 maça çıktı.
Ligi beşinci sırada tamamlayan Arsenal, finalde Chelsea'yi mağlup etmesi halinde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
- 21.05.2019
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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