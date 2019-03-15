Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı – Fotomaç – 15 Mart 2019
15 Mart 2019, Cuma
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'da iki camiye terör saldırısı

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

ekiplerinden 'da forma giyen , 'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

ekiplerinden 'da forma giyen , 'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da yaşananları görmek çok üzücü. Christchurch'te yaşayanlara ve olaylardan etkilenenlerin ailelerine sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.

  1. 15.03.2019
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