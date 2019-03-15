Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da yaşananları görmek çok üzücü. Christchurch'te yaşayanlara ve olaylardan etkilenenlerin ailelerine sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.



