Ortaca ve Dalaman’da futsal müsabakaları sona erdi
03 Mart 2019, Pazar
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Ortaca ve ’da futsal müsabakaları sona erdi

Ortaca ve Dalaman’da futsal müsabakaları sona erdi

Ortaca ve ilçelerinde okul sporları kapsamında düzenlenen futsal müsabakaları sona erdi.

Kız ve erkek kategorilerinde toplam 23 takım müsabakalara katıldı. 3 grupta oynan karşılaşmalar sonunda gruplarında birinciliği elde eden takımlar Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Bölgede sportif faaliyetlerin artarak devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, her iki ilçede okul sporları faaliyet programında yer alan kızlar ve erkekler futsal müsabakalarının yapıldığını söyledi.

Müsabakalar sonucunda, erkekler A grubunda Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve teknik , B grubunda , C grubunda Denizli Bozkurt Lisesi birinci oldu. Kızlarda ise A grubunda Denizli Pamukkale Lisesi, B grubunda Bursa İnegöl Spor Lisesi, C grubunda Aydın Kuyucak Pamukören Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

  1. 03.03.2019
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