Pascal Nouma'nın acı günü!

Beşiktaş Kulübü resmi Twitter hesabı acı haberi şöyle duyurdu:

"Eski futbolcumuz Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Pascal Nouma'ya Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Nouma da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı. Tek tesellimiz daha fazla acı çekmeyecek" notunu ekledi.