Pascal Nouma'nın acı günü!
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma hayatını kaybetti.
Beşiktaş Kulübü resmi Twitter hesabı acı haberi şöyle duyurdu:
"Eski futbolcumuz Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Pascal Nouma'ya Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Nouma da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı. Tek tesellimiz daha fazla acı çekmeyecek" notunu ekledi.
- 9.2.2019 16:25
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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