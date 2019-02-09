Pascal Nouma'nın acı günü!
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'nın acı günü!

Pascal Nouma'nın acı günü!

Bir dönem 'ta da forma giyen eski futbolcu 'nın babası hayatını kaybetti.

Kulübü resmi Twitter hesabı acı haberi şöyle duyurdu:

"Eski futbolcumuz 'nın babası 'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Pascal Nouma'ya Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Nouma da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı. Tek tesellimiz daha fazla acı çekmeyecek" notunu ekledi.

  1. 9.2.2019 16:25
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