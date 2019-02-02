Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten iki transfer
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit, Sardar Azmoun ve Wilmar Barrios'u kadrosuna kattığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 ve 21 Şubat tarihlerinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rus ekibi Zenit, kadrosunu yaptığı iki transferle güçlendirdi. Rus ekibi, Rubin Kazan forması giyen İranlı forvet oyuncusu Sardar Azmoun ve Boca Juniors formasını terleten Kolombiyalı orta saha Wilmar Barrios'u renklerine bağladığını duyurdu.
- 2.2.2019 20:40
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten iki transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.