Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten iki transfer
02 Şubat 2019, Cumartesi
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'nin rakibi Zenit'ten iki transfer

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten iki transfer

'nin UEFA son 32 turundaki rakibi Zenit, ve 'u kadrosuna kattığını açıkladı.

UEFA son 32 turunda 12 ve 21 Şubat tarihlerinde ile karşılaşacak olan Rus ekibi Zenit, kadrosunu yaptığı iki transferle güçlendirdi. Rus ekibi, forması giyen İranlı forvet oyuncusu ve formasını terleten Kolombiyalı orta saha 'u renklerine bağladığını duyurdu.

  1. 2.2.2019 20:40
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