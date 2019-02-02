Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten iki transfer

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 ve 21 Şubat tarihlerinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rus ekibi Zenit, kadrosunu yaptığı iki transferle güçlendirdi. Rus ekibi, Rubin Kazan forması giyen İranlı forvet oyuncusu Sardar Azmoun ve Boca Juniors formasını terleten Kolombiyalı orta saha Wilmar Barrios'u renklerine bağladığını duyurdu.