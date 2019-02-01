Ara transfer dönemine Barcelona ve Chelsea damgası

Avrupa'nın önemli liglerinde sona eren ara transfer sezonunda özellikle Barcelona ve Chelsea kadrosuna kattıkları oyuncularla adından söz ettirdi.

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 gibi önemli liglerin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de de kış transfer sezonu kapandı.

Önceki yıllara oranla daha sakin geçen 2018-19 ara transfer sezonunda, özellikle İspanya'dan Barcelona, İngiltere'den Chelsea, İtalya'dan Milan ve Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), yüksek bonservis bedelleri karşılığında kadrosuna kattıkları yıldız oyuncularla öne çıktı.

Premier Lig'de en pahalı transferini Chelsea gerçekleştirdi

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışında lider Liverpool'u 14 puan geriden takip eden Chelsea, ara transfer sezonunu en iyi değerlendiren takımlar arasında yer aldı.

Borussia Dortmund'da forma giyen Hırvat asıllı ABD'li kanat oyuncusu Christian Pulisic için 64 milyon bonservis bedeli ödeyerek ligin en pahalı transferini gerçekleştiren Londra ekibi, forvet hattını ise Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain ile güçlendirdi.

Chelsea, sezon sonuna kadar kiraladığı 31 yaşındaki Higuain için de Juventus'a 9 milyon avro verdi. İngiltere temsilcisi, Higuain'i gelecek sezon da kiralaması durumunda 18 milyon avro, bonservisini alması halinde ise 36 milyon avro Juventus'a ödeme yapacak.

Premier Lig'de öne çıkan transferler arasında, Newcastle United'ın kulüp tarihinin en yüksek bonservisini ödeyerek Atlanta United'dan kadrosuna kattığı Paraguaylı orta saha oyuncusu Miguel Almiron, Bournemouth'un Liverpool'dan 21 milyon avro karşılığında sözleşme imzaladığı İngiliz forvet Dominic Solanke, Wolverhampton Wanderers'ın Atletico Madrid'den 20,5 milyon avroya transfer ettiği Jonny Castro da yer aldı.

Sala'nın trajedisi, futbolseverleri üzdü

Cardiff City'nin 17 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fransa temsilcisi Nantes'tan transfer ettiği Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın kaybolması gündemde ilk sırada yer aldı.

Nantes'ta bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Sala'nın da içinde bulunduğu uçak, Fransa'dan Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde 21 Ocak akşamı kayboldu.

En pahalı transfer Barcelona'dan

La Liga takımları ise ara transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödemek yerine kadrosunu kiralık oyuncularla takviye etmeyi tercih ederken, lider Barcelona ise rekor transferiyle adından söz ettirdi.

Barcelona, Ajax'ta forma giyen 21 yaşındaki Frenkie de Jong'u 75 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı 11 milyon avroluk ek ödeme karşılığında gelecek sezon için kadrosuna katarak ara transferin en pahalı transferine imza attı.

Toulouse'un genç yeteneği Jean-Clair Todibo'yu da renklerine bağlayan Katalan temsilcisi, Valencia'nın Kolobiyalı stoperi Jeison Murillo ve Sassuolo'nun Ganalı forveti Kevin-Prince Boateng'i, zirve yarışını sürdüren Atletico Madrid ise Chelsea'nin İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yı kiraladı.

Son yıllarda transfer politikasında değişikliğe giderek kendini ispatlamış yıldız oyuncular yerine genç yeteneklere yönelen Real Madrid ise Manchester City'nin altyapısından 19 yaşındaki İspanyol Brahim Diaz'i 17 milyon avro ve kişisel performansa bağlı olarak ek 7 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Sevilla, Barcelona'nın Faslı oyuncusu Munir El Haddadi'yi 1 milyon avro, Villarreal, Leicester City'den Vicente Iborra'yı 10 milyon avro, Real Betis ise 18 yaşındaki Meksikalı forvet Diego Lainez'i America Kulübünden 14 milyon avroya transfer ederek dikkati çekti.

Milan hücum hattını güçlendirdi

Serie A'da beklediği çıkışı henüz yakalayamayan Milan ise ara transfer döneminde hücum hattına yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

İtalya temsilcisi Flamengo'nun 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Paqueta ile bu sezon Genoa formasıyla 21 maçta 19 gol kaydeden Polonyalı Krzysztof Piatek'i 35'er milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Ligin öne çıkan diğer transferleri, Empoli'den Fiorentina'ya geçen Fildişi Sahilli Hamed Junior Traore ve Southampton'tan Sampdoria'ya transfer edilen İtalyan golcü Manolo Gabbiadini oldu. Söz konusu oyuncuların bonservisleri için kulüpler kasalarından 12'şer milyon avro çıkardı.

Fransa'da PSG ve Monaco öne çıktı

Ligue 1'de namağlup lider unvanıyla yoluna devam eden PSG ise 47 milyon bonservis bedeli karşılığında Zenit'te forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile kadrosuna takviye yaptı.

Kümede kalma mücadelesi veren Monaco da transfere hız vererek Chelsea'den Cesc Fabregas, Lille'den Fode Ballo-Toure, Schalke 04'ten Naldo'yu bonservisiyle, Atletico Madrid'den Gelson Martins, Napoli'den Carlos Vinicius, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou, Antalyaspor'dan William Vainqueur ve Nottingham Forest'tan Gil Dias'ı ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ligin öne çıkan diğer transferini ise Nice ile sözleşmesini fesheden İtalyan golcü Mario Balotelli'yle sezon sonuna kadar anlaşan Olympique Marsilya gerçekleştirdi.

Borussia Dortmund'a Arjantinli stoper

Bundesliga'da lider Borussia Dortmund, 20 yaşındaki Arjantinli stoper Leonardo Balerdi için Boca Juniors'a 15,5 milyon avro verirken, Leipzig ise Salzburg forması giyen Malili Amadou Haidara'yı 19 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

Süper Lig'e Galatasaray damgasını vurdu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ise ara transfer sezonunda elde ettiği gelirle öne çıktı. Altyapısından yetiştirdiği 18 yaşındaki defans oyuncusu Ozan Kabak'ı 11 milyon avro karşılığında Stuttgart'a yollayan sarı-kırmızılı takım, Garry Rodrigues'i ise 9 milyon avro karşılığında Suudi Arabistan ekibi El İttihad'a yolladı.

Trabzonspor Slovak oyuncusu Juraj Kucka'yı 5 milyon avroya Parma'ya, Medipol Başakşehir Faslı Manuel da Costa'yı 4,5 milyon avroya El İttihad'a, Beşiktaş Hollandalı Ryan Babel'i 2 milyon avroya Fulham'a göndererek Süper Lig'de transferden yüksek gelir elde eden kulüpler arasında yer aldı.

Ligde transfere en çok harcama yapan kulüp unvanını da elden Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne'yi 10 milyon avroluk bonservisiyle kadrosuna katarken, Olympique Marsilya'dan Yunan Konstantinos Mitroglou'yu 1,5 sezonluğuna kiralayarak uzun zamandır çabaladığı golcü transferlerini gerçekleştirdi.

Savunmasını da güçlendiren sarı kırmızılı ekip, Brezilyalı Marcao için Portekiz ekibi Chaves'e 4 milyon avro bonservis, Standard Liegeli Christian Luyindama için 3 milyon avro kiralama bedeli öderken, eski oyuncusu Semih Kaya'yı da Sparta Prag'tan sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray, Bursaspor'la kontratını geçen hafta fesheden Emre Taşdemir ile de sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Chelsea'nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses'ı 1,5 sezonluğuna kiralarken, Empoli'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Galatasaray'dan Serdar Aziz'i de kadrosuna kattı.

Beşiktaş ise Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlarken, Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz, PSV Eindhoven'in Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin ve Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Muhayer Oktay ile kadrosunu güçlendirdi.

Lider Medipol Başakşehir da Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, Şangay Shenhua'dan Demba Ba, Rubin Kazan'dan Fedor Kudryashov, Altınordu'dan Alican Özfesli, savunma oyuncusu Serdar Taşçı, Eskişehirspor'dan Cemali Sertel ve Honnover'dan Mete Kaan Demir'i transfer ederek öne çıktı.

Çin takımları transfere devam ediyor

Kış transfer sezonu 28 Şubat'ta kapanacak Çin Süper Ligi'nin ekipleri de yüksek bonservis bedelleriyle transferlere devam ediyor. Guangzhou Evergrande, eski oyuncusu Brezilyalı Paulinho'yu 42 milyon avro ödeme yaparak Barcelona'dan geri alırken, geçen sezon Benfica'dan 5,8 milyon avroya kiraladığı eski Beşiktaşlı oyuncu Talisca'nın bonservisini de 19,2 milyon avro bedelle satın aldı.

Guangzhou R&F de Tottenham'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Mousa Dembele için 12,45 milyon avro ödeme yaptı.



