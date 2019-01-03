Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona erdi... İlk yarının bitmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Tarihler belli oldu... 2018-19 sezonunda devre arası transfer dönemi tarihlerine dair bilmeniz gerekenler burada...
2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2019 Cuma günü başlayacak. 27 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2019 Çarşamba günü ise sona erecek.
AVRUPA LİGLERİNDE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İspanya 2 Ocak - 1 Şubat
Almanya 2 Ocak - 1 Şubat
Fransa 2 Ocak - 1 Şubat
İngiltere 2 Ocak - 1 Şubat
İtalya 3 Ocak- 1 Şubat
- 25.12.2018 11:34
- Güncelleme: 3.1.2019 14:53
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Volkan Demirel'den flaş açıklama!
Toplam 1
Yorum
uzman dr volkanın takıma dönmesi hata. volkan olmazsa takım kümede düşmez olursada şampiyonda olamaz zaten .
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Serdar Aziz rötar yaptı
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuğa talip yokmu
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İşte Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın alternatifleri
Toplam 2
Yorum
GSGS FELİPE LUIS MİRANDA VE MARCANO ÇOK TRANSFER OLUR
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