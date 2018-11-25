Derbide olay – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Derbide olay

    Derbide olay

    ile arasındaki derbi öncesi Boca otobüsünün camları kırıldı, biber gazı atıldı

    Dünya derbilerinin en başında gelen - maçı öncesi olaylar çıktı. Libertadores Kupası finali rövanş maçı öncesi River taraftarı, Boca kafilesini taşıyan otobüse saldırdı. Taşlı saldırıda otobüsün kırılan camlarından içeri biber gazı atıldı. Boca'nın yıldızlarından Franco Jara'nın da cam kesikleri nedeniyle yaralandığı, futbolculardan Tevez, Albila, Cardona ve Amendra'nın da biber gazından etkilenerek soyunma odasında istifra ettiği öğrenildi. TSİ 23.00'teki derbi, önce 1 saat, sonra 1 saat daha ertelendi.
    1. 25.11.2018
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