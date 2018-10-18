Rubin Kazan'a Avrupa'dan bir yıl men
UEFA, mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal eden Rusya'nın Rubin Kazan Kulübüne Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verdi
UEFA, Rusya kulübü Rubin Kazan'ın Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Rubin Kazan Kulübünün mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu tarafından Avrupa kupalarından bir yıl men edildiği bildirildi.
Açıklamada, Rubin Kazan'ın cezasının gelecek iki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandığı takdirde geçerlilik kazanacağı belirtildi.
Ayrıca Rubin Kazan Kulübünün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yoluyla karara itiraz edebileceği hatırlatıldı.
- 18.10.2018 12:06
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Rubin Kazan'a Avrupa'dan bir yıl men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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