Rubin Kazan'a Avrupa'dan bir yıl men
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'a Avrupa'dan bir yıl men

    <a href="/index/rubin-kazan?id=24a27c8b-d25c-4c44-8e2e-c73f7945ff2c" class="" rel="tag">Rubin Kazan</a>'a Avrupa'dan bir yıl men

    , mevcut anlaşmasını ihlal eden 'nın Kulübüne Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verdi

    , kulübü 'ın Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini duyurdu.

    'dan yapılan açıklamada, Kulübünün mevcut anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu tarafından Avrupa kupalarından bir yıl men edildiği bildirildi.

    Açıklamada, Rubin Kazan'ın cezasının gelecek iki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandığı takdirde geçerlilik kazanacağı belirtildi.

    Ayrıca Rubin Kazan Kulübünün, Uluslararası (CAS) yoluyla karara itiraz edebileceği hatırlatıldı.

    1. 18.10.2018 12:06
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