Labinot Harbuzi hayatını kaybetti
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    hayatını kaybetti

    Labinot Harbuzi hayatını kaybetti

    Bir dönem ve forması giyen İsveçli futbolcu 32 yaşında hayatını kaybetti.

    2009 ve 2012 yılları arasında ve forması giyen İsveçli futbolcu 32 yaşında hayatını kaybetti. Harbuzi evinde ölü bulunurken ölüm sebebiyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.


    Orta sahada görev yapan Harbuzi, Gençlerbirliği formasıyla 47 maça çıkıp 4 gol 5 asistlik performans gösterirken Manisaspor ile ise sadece 5 maçta sahada yer almıştı.

    1. 11.10.2018 17:39
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