Hakan Ünsal: "Mesut dik duruşuyla alkış aldı"
Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve eski milli futbolcu Hakan Ünsal, Mesut Özil'le ilgili konuştu. Ünsal, Mesut'un dik duruşunu tebrik ederek, "Artık Almanya'daki Türk futbolcular da bu doğrultuda kararlar verecektir" dedi.
Mesut Özil'in ırkçı saldırılar ve saygısız tavırlar nedeniyle Almanya Mili Takımı'nı bırakmasının yankıları sürerken Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve eski milli futbolcu Hakan Ünsal, bu durumun diğer futbolcuları da etkileyeceğini söyledi. Almanya'da yaşayan Türk futbolcular, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasından dolayı etkileneceğini belirterek, "Mesut gibi yıldız ve sembol olmuş bir futbolcunun bu kararı alması, kuşkusuz Türk futbolcuların iki ülke arasında karar vermesini etkileyecektir. Açık ara Almanya'nın yetiştirdiği en yetenekli Türk futbolcu. Mesut'a yapılan bu hareketler diğer futbolculara da yapılacaktır. Ancak Mesut çok dik durdu ve kendisini tebrik etmek gerekiyor. Aynı durum İlkay Gündoğan için de geçerli. İlkay da tepkilere göre böyle bir karar verebilir" diye konuştu.
"Mesut, Hagi etkisi yapar"
Mesut Özil'in FIFA kurallarına göre Türk Milli Takımı'nın forma giyme şansı olması halinde bunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Hakan Ünsal, "Böyle bir durum olması halinde müthiş bir iş olur. Yeni jenerasyon bir Milli Takım var ve onların önünde Mesut gibi bir ismi koyduğunuzda etkisi de çok iyi olur. Bizim oynadığımız dönemde iyi bir jenerasyonumuz vardı ve Hagi gibi de çok önemli, her an maçı değiştirebilecek bir oyuncu kadrodaydı. Mesut da Mili Takım'a kazandırılması halinde, Hagi etkisi yapar" açıklamasını yaptı.
- 23.7.2018 14:25
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
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hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
Hakan Ünsal: "Mesut dik duruşuyla alkış aldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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