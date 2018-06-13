2018 Dünya Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?
Dünya Kupası tarihi yaklaştıkça futbolseverleri büyük heyecan sardı. Milyonlarca kişi internetten Dünya Kupası maçlarının tarihini aratıyor. Dünya Kupası fikstürü belli oldu! 14 Haziran'da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası'nın fikstürü ve maçların TRT'deki yayın saatleri belli oldu. Peki Dünya Kupası maçları ne zaman? Hangi kanalda? Detaylar haberimizin içinde...
Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nın ilk karşılaşması 14 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da Rusya Suudi Arabistan maçıyla başlayacak. Dünya Kupası'nın tüm maçları TRT 1 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
2018 Dünya Kupası grup maçları ne zaman bitecek? 14 Haziran tarihinde başlayacak olan karşılaşmalar, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.
HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA NE ZAMAN
14 Haziran Perşembe
A Grubu 18:00 Rusya - Suudi Arabistan TRT1, TRT4K.
15 Haziran Cuma
A Grubu 15:00 Mısır - Uruguay TRT1, TRT4K
B Grubu 18:00 Fas - İran TRT1, TRT4K
B Grubu 21:00 Portekiz - İspanya TRT1, TRT4K.
16 Haziran Cumartesi
C Grubu 13:00 Fransa - Avustralya TRT1, TRT4K
D Grubu 16:00 Arjantin - İzlanda TRT1, TRT4K
C Grubu 19:00 Peru - Danimarka TRT1, TRT4K
D Grubu 22:00 Hırvatistan - Nijerya TRT1, TRT4K.
17 Haziran Pazar
E Grubu 15:00 Kosta Rika - Sırbistan TRT1, TRT4K
F Grubu 18:00 Almanya - Meksika TRT1, TRT4K
E Grubu 21:00 Brezilya - İsviçre TRT1, TRT4K.
18 Haziran Pazartesi
F Grubu 15:00 İsveç - Güney Kore TRT1, TRT4K
G Grubu 18:00 Belçika - Panama TRT1, TRT4K
G Grubu 21:00 Tunus - İngiltere TRT1, TRT4K.
19 Haziran Salı
H Grubu 15:00 Kolombiya - Japonya TRT1, TRT4K
H Grubu 18:00 Polonya - Senegal TRT1, TRT4K
A Grubu 21:00 Rusya - Mısır TRT1, TRT4K.
20 Haziran Çarşamba
B Grubu 15:00 Portekiz - Fas TRT1, TRT4K
A Grubu 18:00 Uruguay - Suudi Arabistan TRT1, TRT4K
B Grubu 21:00 İran - İspanya TRT1, TRT4K.
21 Haziran Perşembe
C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K
C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K
D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K.
22 Haziran Cuma
E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K.
23 Haziran Cumartesi
G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K
F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K,
F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K
2018 DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER
Afrika: Mısır, Fas, Nijerya, Tunus, Senegal. Avrupa: Rusya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, İzlanda, Sırbistan, İsviçre, Almanya, İsveç, Belçika, İngiltere, Polonya.
Asya: Suudi Arabistan, İran, Avustralya, Güney Kore, Japonya.
Güney Amerika: Uruguay, Peru, Arjantin, Brezilya, Kolombiya.
Orta ve Kuzey Amerika: Kosta Rika, Meksika, Panama.
- 13.6.2018 09:28
- Güncelleme: 13.6.2018 10:27
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
2018 Dünya Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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