2018 Dünya Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nın ilk karşılaşması 14 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da Rusya Suudi Arabistan maçıyla başlayacak. Dünya Kupası'nın tüm maçları TRT 1 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.



2018 Dünya Kupası grup maçları ne zaman bitecek? 14 Haziran tarihinde başlayacak olan karşılaşmalar, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.









HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA NE ZAMAN

14 Haziran Perşembe

A Grubu 18:00 Rusya - Suudi Arabistan TRT1, TRT4K.

15 Haziran Cuma

A Grubu 15:00 Mısır - Uruguay TRT1, TRT4K

B Grubu 18:00 Fas - İran TRT1, TRT4K

B Grubu 21:00 Portekiz - İspanya TRT1, TRT4K.





16 Haziran Cumartesi

C Grubu 13:00 Fransa - Avustralya TRT1, TRT4K

D Grubu 16:00 Arjantin - İzlanda TRT1, TRT4K

C Grubu 19:00 Peru - Danimarka TRT1, TRT4K

D Grubu 22:00 Hırvatistan - Nijerya TRT1, TRT4K.





17 Haziran Pazar

E Grubu 15:00 Kosta Rika - Sırbistan TRT1, TRT4K

F Grubu 18:00 Almanya - Meksika TRT1, TRT4K

E Grubu 21:00 Brezilya - İsviçre TRT1, TRT4K.





18 Haziran Pazartesi

F Grubu 15:00 İsveç - Güney Kore TRT1, TRT4K

G Grubu 18:00 Belçika - Panama TRT1, TRT4K

G Grubu 21:00 Tunus - İngiltere TRT1, TRT4K.

19 Haziran Salı

H Grubu 15:00 Kolombiya - Japonya TRT1, TRT4K

H Grubu 18:00 Polonya - Senegal TRT1, TRT4K

A Grubu 21:00 Rusya - Mısır TRT1, TRT4K.

20 Haziran Çarşamba

B Grubu 15:00 Portekiz - Fas TRT1, TRT4K

A Grubu 18:00 Uruguay - Suudi Arabistan TRT1, TRT4K

B Grubu 21:00 İran - İspanya TRT1, TRT4K.

21 Haziran Perşembe

C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K

C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K

D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K.

22 Haziran Cuma

E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K

D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K

E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K.

23 Haziran Cumartesi

G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K

F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K,

F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K

2018 DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER

Afrika: Mısır, Fas, Nijerya, Tunus, Senegal. Avrupa: Rusya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, İzlanda, Sırbistan, İsviçre, Almanya, İsveç, Belçika, İngiltere, Polonya.

Asya: Suudi Arabistan, İran, Avustralya, Güney Kore, Japonya.

Güney Amerika: Uruguay, Peru, Arjantin, Brezilya, Kolombiya.

Orta ve Kuzey Amerika: Kosta Rika, Meksika, Panama.