Avrupa'da transfer bombaları patlamaya hazır! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Avrupa'da transfer bombaları patlamaya hazır!

    Avrupa'da transfer bombaları patlamaya hazır!

    Yeni sezon öncesi düğmeye basan Barcelona, ilk bombayı patlattı. Katalan ekibi, uzun süredir transfer listesinde yer alan Antoine Griezmann ile el sıkıştı. 5 yıllık anlaşma sağlanan Fransız yıldıza senelik 15 milyon euro verecek olan Barça, Atletico Madrid'e de servet ödeyecek. İspanyol devi, 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu gözden çıkardı.

    48 MAÇ, 29 GOL, 13 ASİST
    Real Madrid'in de gündeminde olan Griezmann'ı kapan Barcelona, yeni yıldızı için Camp Nou'da görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 48 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 de asist yaptı.

    1. 21.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa'da transfer bombaları patlamaya hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN