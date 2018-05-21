Avrupa'da transfer bombaları patlamaya hazır!
Yeni sezon öncesi düğmeye basan Barcelona, ilk bombayı patlattı. Katalan ekibi, uzun süredir transfer listesinde yer alan Antoine Griezmann ile el sıkıştı. 5 yıllık anlaşma sağlanan Fransız yıldıza senelik 15 milyon euro verecek olan Barça, Atletico Madrid'e de servet ödeyecek. İspanyol devi, 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu gözden çıkardı.
48 MAÇ, 29 GOL, 13 ASİST
Real Madrid'in de gündeminde olan Griezmann'ı kapan Barcelona, yeni yıldızı için Camp Nou'da görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 48 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 de asist yaptı.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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