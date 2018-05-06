Efsane teknik adam Sir Alex Ferguson'dan kötü haber geldi.

Emekli olan İskoç teknik adam hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olduğu ifade edilen 76 yaşındaki Ferguson'un bu gece ameliyat olacağı kaydedildi.

Ferguson'un beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyor.

ALEX FERGUSON KİMDİR?

Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson, 31 Aralık 1941 tarihinde, İskoçya'nın başkenti Glascow'da dünyaya gelmiştir. Eski bir futbolcu ve emekli teknik direktör olan Alex Ferguson, istatistiksel açıdan dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamı olarak kabul edilmektedir. Futbolculuk kariyerinde, Queen's Park, St. Johnstone, Dunfermline Atletic, Rangers, Falkirk ve Ayr United formaları giyen İskoç teknik adam çıktığı 317 lig müsabakasında 171 kez gol sevinci yaşamıştır. Başarılarla geçen aktif futbolculuk kariyerinin ardından, teknik direktörlük yapmaya başlayan Ferguson, bu alanda dünyanın en iyi olmayı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra kulüp çalıştırmaya başlayan Ferguson, ilk deneyimini, 1974 tarihinde, East Stirlingshire'da yaşamıştır. Burada yarım sezon bile geçirmeyen Sır Alex Ferguson, aynı yıl İskoçya 1. Ligi ekiplerinden St. Mirren ile sözleşme imzalamıştır. Manchester United ile elde edilen 38 kupa'nın haricinde İskoçya'da da 12 kupa kazanmış olan Alex Ferguson toplam 50 kupa ile dünyanın açık ara en çok kupa kazanan teknik direktörü olmuştur.



MANCHESTER UNITED'IN AÇIKLAMASI

"Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor."