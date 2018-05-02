Altyapı önemli

GENÇLİ K ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Çaykur Rizespor'un tesislerini ziyaret etti. Bakan Bak, şöyle konuştu: "Tüm takımlara eşit mesafede olsak da, Rizespor memleketimizin takımı ve ben de bu camianın bir ferdiyim. Süper Lig'e yükselmek çok önemli bir konu ancak en önemli konulardan birisi de altyapıya yapılacak olan yatırımlardır. Biz, Türk sporunun gelişimi için altyapıya büyük önem veriyoruz. Bakanlıkça olarak da tüm kulüplerimize ciddi destekler sağlıyoruz.



'GEM' PROJESİ GÜÇLENMELİ

Rizespor'un sürekli başarı sağlaması ve Türk futboluna daha çok katkı vermesi için bu tesisler çok önemli. Buradan yetişecek gençlerimizin büyük takımlara ve Avrupa'ya gitmesini hayal ediyoruz. Süper Lig'de kalıcı olmanın en önemli koşullarından birisi Rizespor'un başlattığı 'Gençlik Eğitim Merkezi' projesidir. Bu proje Rizespor'un geleceğidir ve Türk futbolundaki yerinin güçlenmesini sağlayacak önemli bir atılımdır."



HOPA'YA MÜJDE

BAKAN Bak, 3. Lig'e yükselen Artvin Hopaspor'a bir müjde verdi. Bak, "Artvin Hopaspor'u da 3. Lig'e yükselmesinden dolayı tebrik ediyorum. Hopalılar'ın bizden bir stadyum isteği vardı. Bölgesel Amatör Lig'de oynanan mücadeleleri boş inşaatlara ve çatılara çıkarak izlemişlerdi. İnşallah kısa sürede çözeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor. Hopa'nın müthiş taraftar kitlesi var" dedi.