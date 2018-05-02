Altyapı önemli – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Altyapı önemli

    Altyapı önemli

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rizespor’u ziyaretinde, “Şampiyon olmak çok önemli ama altyapıya yapılan yatırımlar da çok önemli. Sürekli başarı ve katkı için tesisleşme çok değerli” dedi

    GENÇLİ K ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1. Lig'den 'e yükselmeyi başaran 'un tesislerini ziyaret etti. , şöyle konuştu: "Tüm takımlara eşit mesafede olsak da, Rizespor memleketimizin takımı ve ben de bu camianın bir ferdiyim. 'e yükselmek çok önemli bir konu ancak en önemli konulardan birisi de altyapıya yapılacak olan yatırımlardır. Biz, Türk sporunun gelişimi için altyapıya büyük önem veriyoruz. Bakanlıkça olarak da tüm kulüplerimize ciddi destekler sağlıyoruz.

    'GEM' PROJESİ GÜÇLENMELİ
    Rizespor'un sürekli başarı sağlaması ve Türk futboluna daha çok katkı vermesi için bu tesisler çok önemli. Buradan yetişecek gençlerimizin büyük takımlara ve Avrupa'ya gitmesini hayal ediyoruz. Süper Lig'de kalıcı olmanın en önemli koşullarından birisi Rizespor'un başlattığı 'Gençlik ' projesidir. Bu proje Rizespor'un geleceğidir ve Türk futbolundaki yerinin güçlenmesini sağlayacak önemli bir atılımdır."

    HOPA'YA MÜJDE
    , 3. Lig'e yükselen 'a bir müjde verdi. Bak, "'u da 3. Lig'e yükselmesinden dolayı tebrik ediyorum. Hopalılar'ın bizden bir stadyum isteği vardı. 'de oynanan mücadeleleri boş inşaatlara ve çatılara çıkarak izlemişlerdi. İnşallah kısa sürede çözeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor. Hopa'nın müthiş taraftar kitlesi var" dedi.

    1. 2.5.2018
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