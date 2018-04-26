Real Madrid'in başarılı sol beki Marcelo'nun uzun zamandır dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki olduğu tartışılıyor. Marcelo kimilerine göre dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi sol beki iken kimilerine göre ise hala önünde Roberto Carlos, Paolo Maldini gibi efsaneler var.