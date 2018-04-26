Real Madridli Marcelo dünyanın en iyisi mi? – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Real Madridli dünyanın en iyisi mi?

    Real Madridli <a href="/index/marcelo?id=ef8e91b8-ad27-4a7f-a7c7-ae739d2bd24a" class="" rel="tag">Marcelo</a> dünyanın en iyisi mi?

    Real Madrid'in başarılı sol beki Marcelo'nun uzun zamandır dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki olduğu tartışılıyor. Marcelo kimilerine göre dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi sol beki iken kimilerine göre ise hala önünde Roberto Carlos, Paolo Maldini gibi efsaneler var.

    1. 26.4.2018 19:00
    2. Güncelleme: 26.4.2018 19:07
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