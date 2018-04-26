Real Madridli Marcelo dünyanın en iyisi mi?
Real Madrid'in başarılı sol beki Marcelo'nun uzun zamandır dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki olduğu tartışılıyor. Marcelo kimilerine göre dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi sol beki iken kimilerine göre ise hala önünde Roberto Carlos, Paolo Maldini gibi efsaneler var.
- 26.4.2018 19:00
- Güncelleme: 26.4.2018 19:07
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Real Madridli Marcelo dünyanın en iyisi mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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