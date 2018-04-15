Hollanda'da şampiyon PSV – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Hollanda'da şampiyon

    Hollanda'da şampiyon PSV

    'nde konuk ettiği Ajax'ı 3-0 yenen , bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

    'nin (Eredivisie) 31. haftasında konuk ettiği Ajax'ı 3-0 yenen , şampiyon oldu.

    Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSV, 22. dakikada Gaston Pereiro ve 37. dakikada Luuk de Jong'un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    Maçın 53. dakikasında Steven Bergwijn'la bir gol daha bulan PSV, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    79. dakikada Nicolas Tagliafico ve 82. dakikada Siem de Jong'un kırmızı kart görmesi sonucu Ajax, maçı 9 kişi tamamladı.

    PSV, aldığı bu galibiyetle puanını 80'e yükselterek bitime 3 hafta kala 24. Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı. İkinci sıradaki Ajax ise 70 puanda kaldı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:26
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