Hollanda'da şampiyon PSV
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Ajax'ı 3-0 yenen PSV, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında konuk ettiği Ajax'ı 3-0 yenen PSV, şampiyon oldu.
Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSV, 22. dakikada Gaston Pereiro ve 37. dakikada Luuk de Jong'un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Maçın 53. dakikasında Steven Bergwijn'la bir gol daha bulan PSV, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
79. dakikada Nicolas Tagliafico ve 82. dakikada Siem de Jong'un kırmızı kart görmesi sonucu Ajax, maçı 9 kişi tamamladı.
PSV, aldığı bu galibiyetle puanını 80'e yükselterek bitime 3 hafta kala 24. Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı. İkinci sıradaki Ajax ise 70 puanda kaldı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:26
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Yorum
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Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Toplam 3
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bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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