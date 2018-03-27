İngiltere ile İtalya yenişemedi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere, 26. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle öne geçmesine rağmen İtalya, 87. dakikada Lorenzo Insigne'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.