İngiltere ile İtalya yenişemedi – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    ile yenişemedi

    İngiltere ile İtalya yenişemedi

    'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, vizesi alamayan ile 1-1 berabere kaldı.

    'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, vizesi alamayan ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere, 26. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle öne geçmesine rağmen İtalya, 87. dakikada Lorenzo Insigne'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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