İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere, 26. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle öne geçmesine rağmen İtalya, 87. dakikada Lorenzo Insigne'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:23
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Veli Kavlak'ın dramı
Toplam 1
Yorum
RAYNER Bir kulüp oyuncuyu transfer aşamasında geçmiş ait sağlık taraması düzgün oldumu sigorta olur kulüp zararını alır sigorta araştırıp yapıyor
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Trabzonspor maçı biletleri satışa çıkıyor
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sermiyan Siz Fenerbahçeye anca zarar verirsiniz.Sizin gibi başkan yöneticiler olmaz olsun.Çapsız insanlar
İngiltere ile İtalya yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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