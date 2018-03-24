Yeni golcü Usaın Bolt – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Yeni golcü Usaın Bolt

    Yeni golcü Usaın Bolt

    ile idmana çıkan dünya rekortmeni atlet, performansıyla dikkat çekti

    Dünya rekortmeni eski atlet , 'la antrenmana çıktı. Takımla birlikte koşu ve ısınma hareketleri yapan Jamaikalı atlet, daha sonra milli oyuncumuz 'in de aralarında olduğu grupla pas çalışması yaptı. Antrenman maçında forvet bölgesinde görev yapan ve attığı gollerle alkışları toplayan Bolt'un katıldığı idmanı yaklaşık 1400 taraftar izledi. Geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan 31 yaşındaki sporcu, idmanın ardından taraftarla imza dağıttı. Teknik direktör Stöger,"Bolt yetenekli. Ancak üst seviyede kendini kabul ettirmek istiyorsa daha çok şey yapması gerekli" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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