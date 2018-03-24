Yeni golcü Usaın Bolt
Borussia Dortmund ile idmana çıkan dünya rekortmeni atlet, performansıyla dikkat çekti
Dünya rekortmeni eski atlet Usain Bolt, Borussia Dortmund'la antrenmana çıktı. Takımla birlikte koşu ve ısınma hareketleri yapan Jamaikalı atlet, daha sonra milli oyuncumuz Nuri Şahin'in de aralarında olduğu grupla pas çalışması yaptı. Antrenman maçında forvet bölgesinde görev yapan ve attığı gollerle alkışları toplayan Bolt'un katıldığı idmanı yaklaşık 1400 taraftar izledi. Geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan 31 yaşındaki sporcu, idmanın ardından taraftarla imza dağıttı. Teknik direktör Stöger,"Bolt yetenekli. Ancak üst seviyede kendini kabul ettirmek istiyorsa daha çok şey yapması gerekli" değerlendirmesinde bulundu.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Yeni golcü Usaın Bolt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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