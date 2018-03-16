Xabi Alonso'ya 8 yıl hapis cezası isteniyor
Xabi Alonso, 2010-2012 arasında 4.9 milyon Euro'luk imaj hakları için vergi kaçakçılığıyla suçlanmış ama mahkemede beraat etmişti. Madrid'de bir yargıç davayı tekrar açarak eski futbolcunun 8 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını istedi
El Confidencial'da yer alan habere göre, Alonso vergi danışmanlarının Madeira'daki bir offshore hesapta gelir sakladığı yönündeki iddiaları reddediyor. Dosya daha önce Madeira'nın Avrupa Birliği toprağı sayılması ve vergi cenneti olmadığı gerekçesiyle kapanmıştı. Yeni dava, Alonso'nun 2010-2012 döneminde Madeira'daki Kardzali adındaki bir şirkette 4.9 milyon Euro'luk imaj haklarını gizlediği iddiasıyla açıldı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:00
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
Xabi Alonso'ya 8 yıl hapis cezası isteniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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