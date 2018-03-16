Xabi Alonso'ya 8 yıl hapis cezası isteniyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    'ya 8 yıl hapis cezası isteniyor

    <a href="/index/xabi-alonso?id=84bf2e56-b219-4e71-9731-7cb754e051d1" class="" rel="tag">Xabi Alonso</a>'ya 8 yıl hapis cezası isteniyor

    , 2010-2012 arasında 4.9 milyon Euro'luk imaj hakları için vergi kaçakçılığıyla suçlanmış ama mahkemede beraat etmişti. Madrid'de bir yargıç davayı tekrar açarak eski futbolcunun 8 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını istedi

    'nun başı yine vergi problemiyle ağrıyacak... Eski futbolcu, daha önce 'da imaj haklarını saklayıp vergi kaçırmakla yargılanarak beraat etmişti. Anvak Madrid'de bir yargıç dosyayı tekrar açtı. üç ayrı vergi sahtekarlığından toplam 8 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
    El Confidencial'da yer alan habere göre, Alonso vergi danışmanlarının Madeira'daki bir offshore hesapta gelir sakladığı yönündeki iddiaları reddediyor. Dosya daha önce Madeira'nın Avrupa Birliği toprağı sayılması ve vergi cenneti olmadığı gerekçesiyle kapanmıştı. Yeni dava, Alonso'nun 2010-2012 döneminde Madeira'daki Kardzali adındaki bir şirkette 4.9 milyon Euro'luk imaj haklarını gizlediği iddiasıyla açıldı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:00
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