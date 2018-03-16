UEFA'dan Tolunay Kafkas'a ziyaret
UEFA Elit Futbolcu Gelişim Direktörü Jean-François Domergue ile Futbol Gelişiminden Sorumlu UEFA Başkan Danışmanı Dejan Stankovic, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ı ziyaret etti.
UEFA Elit Futbolcu Gelişim Direktörü Jean-François Domergue ile Futbol Gelişiminden Sorumlu UEFA Başkan Danışmanı Dejan Stankovic, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ı ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyaretin ana gündem maddesinin genç futbolcu gelişimi olduğu belirtildi.
Tolunay Kafkas'ın, konuklarına TFF'nin genç futbolcu gelişimi ve antrenör eğitimi alanlarında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdiği, Domergue ve Stankovic'in ise UEFA'nın projelerini ve hedeflerini aktardığı bildirildi.
Görüşmede TFF ile UEFA arasında yapılabilecek ortak çalışmaların da ele alındığı, bu çerçevede yeni düzenlenecek UEFA Elit A Kursu için TFF eğitmenlerinin Fransa'da bir sertifikasyon programına katılması konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi.
Ziyarette, Futbol Gelişim Direktörlüğü UEFA ve FIFA Teknik Koordinatörü Cezmi Turhan da hazır bulunduğu, Jean-François Domergue ile Dejan Stankovic'in, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni de incelediği aktarıldı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:08
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
UEFA'dan Tolunay Kafkas'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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