Carragher'den çirkin hareket! 14 yaşındaki kıza... – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Carragher'den çirkin hareket! 14 yaşındaki kıza...

    Carragher'den çirkin hareket! 14 yaşındaki kıza...

    ’un unutulmaz defans oyuncularından , yaptığı araba yolculuğu esnasında tartışma yaşadığı 14 yaşındaki bir kıza tükürdü.

    Kızın babası tarafından çekilen şok görüntüler basına yansırken Carragher yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunun farkında olduğunu ve aileden özür dilediğini açıkladı.

    bıraktıktan sonra 'nin en çok izlenen spor kanalı SkySports'da yorumcu olarak görev yapan ve yılda 1 milyon pounddan fazla kazandığı belirtilen Carragher'ın, olay sonrasında Tv kanalından kovulduğu açıklandı.

    İşte o anlar
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:25
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