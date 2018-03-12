Carragher'den çirkin hareket! 14 yaşındaki kıza...
Liverpool’un unutulmaz defans oyuncularından Jamie Carragher, yaptığı araba yolculuğu esnasında tartışma yaşadığı 14 yaşındaki bir kıza tükürdü.
Futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'nin en çok izlenen spor kanalı SkySports'da yorumcu olarak görev yapan ve yılda 1 milyon pounddan fazla kazandığı belirtilen Carragher'ın, olay sonrasında Tv kanalından kovulduğu açıklandı.
İşte o anlar
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:25
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Fener bayılttı Cimbom ayılttı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Duran toptan gol yemeye mutlaka çare bulunmalı.Birde Maicon'un ağır çekim oyunu sona ermeli.Açıkça takımın hızın kesiyor.Yavaş top oynanıyo
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Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Toplam 5
Yorum
arsen . Düzelir...
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2 Hoca, 2 futbol!
Toplam 5
Yorum
mehmet futbol soğutma makinası aykut hoca böyle giderse yeni sezonda trübünler boş kalır
Carragher'den çirkin hareket! 14 yaşındaki kıza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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