Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor Kulübünün kripto para "Bitcoin" ile kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu, yeni takımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Japon medyası da Kıroğlu'nun peşine takıldı.