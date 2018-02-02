FIFA, futbolda uluslararası tüm transferlerin kayıt altına alındığı "Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi" 2017 raporunu yayınladı. Rapora göre, 2017 yılında Türkiye'de 329 uluslararası transfer yapıldı ve bir önceki yıla göre yüzde 9,7'lik bir artış kaydedildi. Türk kulüplerinin yabancı transferlere yaptığı harcama, 159 milyon 400 bin dolar oldu. Bu rakam 2016'ya göre yaklaşık 1 buçuk katı bir artış anlamına geliyor. Türk futbolunun yurt dışına transferlerden elde ettiği gelir ise 102 milyon 200 bin dolar oldu. Futbolcu satışından elde edilen gelir bir önceki yıla göre yüzde 17,8 arttı. Bu durumda 2017 yılında Türk kulüpleri net 57 milyon 100 bin dolar transfer açığı vermiş oldu. 2017'de kulüpler 15 bin 624 uluslararası transfere 6 milyar 370 milyon dolar harcadı. Uluslararası transfer sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarken, paranın yüzde 33 artması ise dikkat çekti.



En fazla transfer açığı

İngiltere: 988 milyon dolar

Almanya: 238 milyon dolar

Çin: 277 milyon dolar

Türkiye: 57 milyon dolar



Transferden kar

Portekiz: 708 milyon dolar

Brezilya: 227 milyon dolar

Hollanda: 177 milyon dolar

Türkiye: 102 milyon dolar