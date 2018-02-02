2017’de yabancıya 595 milyon TL verdik
FIFA, 2017 yılı uluslararası transfer raporunu yayınladı. Türk kulüpleri 329 yabancı oyuncuya 159 milyon 400 bin dolar (595 milyon TL) harcama yaptı
FIFA, futbolda uluslararası tüm transferlerin kayıt altına alındığı "Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi" 2017 raporunu yayınladı. Rapora göre, 2017 yılında Türkiye'de 329 uluslararası transfer yapıldı ve bir önceki yıla göre yüzde 9,7'lik bir artış kaydedildi. Türk kulüplerinin yabancı transferlere yaptığı harcama, 159 milyon 400 bin dolar oldu. Bu rakam 2016'ya göre yaklaşık 1 buçuk katı bir artış anlamına geliyor. Türk futbolunun yurt dışına transferlerden elde ettiği gelir ise 102 milyon 200 bin dolar oldu. Futbolcu satışından elde edilen gelir bir önceki yıla göre yüzde 17,8 arttı. Bu durumda 2017 yılında Türk kulüpleri net 57 milyon 100 bin dolar transfer açığı vermiş oldu. 2017'de kulüpler 15 bin 624 uluslararası transfere 6 milyar 370 milyon dolar harcadı. Uluslararası transfer sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarken, paranın yüzde 33 artması ise dikkat çekti.
En fazla transfer açığı
İngiltere: 988 milyon dolar
Almanya: 238 milyon dolar
Çin: 277 milyon dolar
Türkiye: 57 milyon dolar
Transferden kar
Portekiz: 708 milyon dolar
Brezilya: 227 milyon dolar
Hollanda: 177 milyon dolar
Türkiye: 102 milyon dolar
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
2017’de yabancıya 595 milyon TL verdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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