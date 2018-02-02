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    02 Şubat 2018, Cuma
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    2017’de yabancıya 595 milyon verdik

    2017’de yabancıya 595 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a> verdik

    , 2017 yılı uluslararası raporunu yayınladı. Türk kulüpleri 329 yabancı oyuncuya 159 milyon 400 bin dolar (595 milyon ) harcama yaptı

    , futbolda uluslararası tüm transferlerin kayıt altına alındığı "Uluslararası Eşleştirme Sistemi" 2017 raporunu yayınladı. Rapora göre, 2017 yılında 'de 329 uluslararası yapıldı ve bir önceki yıla göre yüzde 9,7'lik bir artış kaydedildi. Türk kulüplerinin yabancı transferlere yaptığı harcama, 159 milyon 400 bin dolar oldu. Bu rakam 2016'ya göre yaklaşık 1 buçuk katı bir artış anlamına geliyor. Türk futbolunun yurt dışına transferlerden elde ettiği gelir ise 102 milyon 200 bin dolar oldu. Futbolcu satışından elde edilen gelir bir önceki yıla göre yüzde 17,8 arttı. Bu durumda 2017 yılında Türk kulüpleri net 57 milyon 100 bin dolar transfer açığı vermiş oldu. 2017'de kulüpler 15 bin 624 uluslararası transfere 6 milyar 370 milyon dolar harcadı. Uluslararası transfer sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarken, paranın yüzde 33 artması ise dikkat çekti.

    En fazla transfer açığı
    : 988 milyon dolar
    : 238 milyon dolar
    : 277 milyon dolar
    : 57 milyon dolar

    Transferden kar
    Portekiz: 708 milyon dolar
    : 227 milyon dolar
    : 177 milyon dolar
    Türkiye: 102 milyon dolar

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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