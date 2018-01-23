Amatör maç karıştı, jandarma havaya ateş açtı!
Hafta sonu Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde oynanan Ergenegücü Ulaşspor -Kapaklıspor karşılaşmasında çıkan olaylarda kadroya alınmayan ve tribünde maçı takip eden 17 ve 18 yaşındaki iki Kapaklıspor oyuncusu, 50 kişilik grup tarafından darp edildi. Darp edilen oyunculardan bir tanesinin burnu kırıldı.
Kapaklıspor'dan açıklama
Yaşanan olayların ardından Kapaklıspor dün bir açıklama yaptı. Bazı taraftarların karşılaşmadan günler önce sosyal medyada küfürlü yorumlar yaparak ortamı gerdiği belirtilen açıklamada, karşılaşma esnasında ev sahibi ekibin oyuncularının taşkınlık yaptığı ifade edildi. Ayrıca kadroda yer almayıp karşılaşmayı tribünde takip eden Kapaklıspor oyuncularının da Ergene Ulaşspor taraftarları tarafından darp edildiği ve bir oyuncunun burnunun kırıldığı açıklandı. Kapaklıspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın sonunda, "Olayda herhangi askere veya kendi futbolcumuz, şoförümüze karşı taraftarlarımızın herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Kapaklıspor taraftarı her zaman vatanının, askerinin polisinin yanındadır. Bu yaşananlardan sonra sütten çıkmış ak kaşık Ulaşspor sizi tebrik ediyor (!), 1. Amatör Küme'de başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ligin ilk yarısında Kapaklıspor, Ergenegücü Ulaşspor'u 5-0 mağlup etmiş, ligin ikinci yarısında ise Kapaklıspor deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak üç puana ulaşmıştı.
Perşembe günü 29 Ekimspor kompleksinde oynanacak olan Çerkezköy Doğanspor - Ergene Ulaşspor karşılaşmasına ise Ulaşspor takımının taraftar getirmemesi bekleniyor.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:15
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migros hoca defol hoca hikaye anlatıp durma.Utanmadan çocuk gibi birde ıslıklayanları şiakyet etmiş başkana gitmişken primde isteseydin
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