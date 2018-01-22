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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Mesut'un paylaşımı olay oldu: " çetesi"

    Mesut'un paylaşımı olay oldu: "<a href="/index/alman?id=3d89b02c-6fce-4ed0-8734-aedbd00f38da" class="" rel="tag">Alman</a> çetesi"

    Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan 'e İngiliz basınında ' çetesi' benzetmesi yapıldı.

    Türk asıllı futbolcu 'in, 'da gezerken ve metroyla seyahat ederken fotoğraflarını paylaşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İngiliz basını da Özil'in bu seyahatini manşetlerine taşırken, "Özil, siyah kapüşonlu kıyafetiyle sokaklarında çetesi gibi geziyor" ifadelerini kullandı.

    Haberlerde ayrıca, "'de uzun vadeli geleceği belli olmayan Özil, dedikodulardan uzak durmak için Londra'da keyifli bir gün geçirdi" denildi.

    Alman yıldız futbolcu, 'in sahasında Crystal Palace'ı 4 - 1 yendiği maça ilk 11'de başlarken, başarılı futbolunu 1 de asistle süsledi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:56
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