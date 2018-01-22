Mesut'un paylaşımı olay oldu: "Alman çetesi"
Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'e İngiliz basınında 'Alman çetesi' benzetmesi yapıldı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, Londra'da gezerken ve metroyla seyahat ederken fotoğraflarını paylaşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İngiliz basını da Özil'in bu seyahatini manşetlerine taşırken, "Özil, siyah kapüşonlu kıyafetiyle Londra sokaklarında Alman çetesi gibi geziyor" ifadelerini kullandı.
Haberlerde ayrıca, "Arsenal'de uzun vadeli geleceği belli olmayan Özil, dedikodulardan uzak durmak için Londra'da keyifli bir gün geçirdi" denildi.
Alman yıldız futbolcu, Arsenal'in sahasında Crystal Palace'ı 4 - 1 yendiği maça ilk 11'de başlarken, başarılı futbolunu 1 de asistle süsledi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:56
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 9
Yorum
UZMAN HAKEM KARDEŞİM LAMI CİMİ YOK BABEL ADAMIN ENSESİNE DİRSEGİNİ KOYMUŞ BAL GİBİ FAUL ESKİDEN METİN ALİ FEYYAZ ÇOK YAPARDI HAKEMLER FAULU VERMEZDİ
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HavalArda
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Bu kadar üzerine gidilip morâl olarak yıpratılan bir oyuncunun öyle bir gol atmasına sadece sapka çıkarılır. Seversin sevmezsin ayrı konu !
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 24
Yorum
umut emin olun konusmaya değecek bir futbolcu değil,ne geldıği nede gittiği takımda bir iş cıkaramadi balon bu balon
Mesut'un paylaşımı olay oldu: "Alman çetesi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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