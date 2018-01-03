 Eski G.Saray'lı, Japonya yolcusu! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Eski G.Saray'lı, Japonya yolcusu!

    Eski G.Saray'lı, Japonya yolcusu!

    ekiplerinden , Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen forvet oyuncusu 'yu renklerine bağladı.

    Brezilya basınında yer alan haberlere göre Japon temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuyu 11 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

    Kariyerinde bir dönem , Manchester City ve Everton formalarını da giyen Brezilyalı forvet, geçen yıl 34 maçta 18 gol atarak takımının şampiyon olmasında önemli rol oynamış ve "yılın futbolcusu" seçilmişti.

    , geçen ay play-off turunu geçerek 'ne yükselmişti.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:33
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