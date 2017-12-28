 Abreu’dan dünya rekoru! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    ’dan dünya rekoru!

    Abreu’dan dünya rekoru!
    ŞİLİ ekibi A.Italiano ile anlaşan Uruguaylı Abreu, kırılması zor bir rekora imza attı. 41 yaşındaki golcü, 26. farklı kulübe imza atarken, ülkesinin dışında , Arjantin, İspanya, Yunanistan ve Brezilya liglerinde mücadele etti.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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