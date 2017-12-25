Advocaat geri döndü! İşte yeni takımı...
Son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerini sonlandıran Advocaat, Hollanda Ligi'nin 17. sırasında bulunan Sparta Rotterdam'ın yeni teknik direktörü oldu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, teknik direktörlüğe geri döndü! En son Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam ile sözleşme imzaladı.
Tecrübeli teknik direktörün, sezon sonuna kadar Sparta Rotterdam'ın başında olacağı açıklandı. Advocaat'ın yardımcılarının ise Fred Grim ve Cor Pot olduğu belirtildi.
Sparta Rotterdam, son olarak Rotterdam derbisinde sahasında Feyenoord'a 7-0 yenilmiş ardından deplasmanda Groningen'e 4-0 yenilmişti. Son mağlubiyetin ardından Rotterdam ekibi, teknik direktör Alex Pastoor'un görevine son vermişti.
Sparta Rotterdam, 17 haftada sadece 2 kez galip gelebilirken 11 puanla son sırada yer alıyor.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:40
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 1
Yorum
Noel Baba Yanlis hatirliyosam düzeltin de... Bu adam GS yi kaziklayip gitmemismiydi? Hangi vefadan bahsediyoruz?
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Beşiktaş'ı böyle sallayacak...
Toplam 7
Yorum
engin türkmen love zlatan come to beşiktaş gooooooooool
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Susic'ten istifa sinyali
Toplam 1
Yorum
adalet Bir gün bile kalması hata.Takımda disiplin diye bir şey yok.Oyuna müdahalede geç kalıyor.Önünde futbolcu hata yapıyor.Sadece bakıyor.
Advocaat geri döndü! İşte yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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