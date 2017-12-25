 Advocaat geri döndü! İşte yeni takımı... – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Advocaat geri döndü! İşte yeni takımı...

    Advocaat geri döndü! İşte yeni takımı...

    Son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerini sonlandıran Advocaat, Hollanda Ligi'nin 17. sırasında bulunan Sparta Rotterdam'ın yeni teknik direktörü oldu.

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü , teknik direktörlüğe geri döndü! En son Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam ile sözleşme imzaladı.

    Tecrübeli teknik direktörün, sezon sonuna kadar Sparta Rotterdam'ın başında olacağı açıklandı. Advocaat'ın yardımcılarının ise Fred Grim ve Cor Pot olduğu belirtildi.

    Sparta Rotterdam, son olarak Rotterdam derbisinde sahasında Feyenoord'a 7-0 yenilmiş ardından deplasmanda Groningen'e 4-0 yenilmişti. Son mağlubiyetin ardından Rotterdam ekibi, teknik direktör Alex Pastoor'un görevine son vermişti.

    Sparta Rotterdam, 17 haftada sadece 2 kez galip gelebilirken 11 puanla son sırada yer alıyor.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:40
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