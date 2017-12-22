Dev kapışma

Dünya yıldızları bu sezon da gol yarışında kıyasıya bir rekabete girdi. Cavani, Lewandowski, Messi ve Ronaldo 2017 yılında rakip ağları 53’er kez sarsarken, takipçileri Kane’in 50 golü bulunuyor.

Herkes Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun rekabetini konuşurken, 2017 yılında en çok gol atan oyuncu yarışı da kızıştı. Yarın, yılın son maçında El Clasico'da karşılaşacak iki yıldız, tüm resmi maçlarda bu sene 53 gol atmayı başararak yine zirvede yer aldı. Messi bunu 63 maçta gerçekleştirip maç başına 0.84 ortalama yakalarken, Ronaldo ise 59 karşılaşmada başardı ve 0.89'luk ortalama tutturdu.



KANE'İN iki MAÇI DAHA VAR

Krallık yarışında bu sene iki süper starın rakipleri ise, Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski ve PSG'nin Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani oldu. 2017'de rakip fileleri 53'er kez sarsmayı başaran iki yıldız, bu yıl oynayacağı maçları tamamladı. Fakat takipçileri Harry Kane için durum daha farklı. 2017'de 50 maçta 50 golü bulunan İngiliz futbolcu, Tottenham formasıyla Burnley ve Southampton karşılaşmalarında ağları sarsarak krallığı elde etmeyi hedefliyor.