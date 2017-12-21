 Muhsin Ertuğral, Ajax Cape Town'da – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Muhsin Ertuğral, Ajax Cape Town'da

    Muhsin Ertuğral, Ajax Cape Town'da

    Türk çalıştırıcı Muhsin Ertuğral, bir kez daha Ajax Cape Town'ın teknik direktörü oldu

    Türk teknik adam Muhsin Ertuğral, Güney Afrika'nın Ajax Cape Town takımıyla anlaştı.

    Ajax Cape Town Kulübünden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adamla bir kez daha anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Sözleşmenin detaylarını paylaşmayan kulüp, Muhsin Ertuğral'ın takıma yabancı biri olmadığını ve kazanmak için hücum futbolunu benimsediğini kaydetti.

    Ajax Cape Town'da bir çok yetenekli futbolcu bulunduğunu belirten Muhsin Ertuğral ise, "Son dönemde takımı izledim. Bir veya iki kritik mevkiye transfer yaptığımızda çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Bir dönem Türkiye'de Sivasspor'u da çalıştıran Muhsin Ertuğral, 4. kez Ajax Cape Town'ın başına geçti.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhsin Ertuğral, Ajax Cape Town'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN