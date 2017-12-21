Muhsin Ertuğral, Ajax Cape Town'da
Türk çalıştırıcı Muhsin Ertuğral, bir kez daha Ajax Cape Town'ın teknik direktörü oldu
Türk teknik adam Muhsin Ertuğral, Güney Afrika'nın Ajax Cape Town takımıyla anlaştı.
Ajax Cape Town Kulübünden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adamla bir kez daha anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Sözleşmenin detaylarını paylaşmayan kulüp, Muhsin Ertuğral'ın takıma yabancı biri olmadığını ve kazanmak için hücum futbolunu benimsediğini kaydetti.
Ajax Cape Town'da bir çok yetenekli futbolcu bulunduğunu belirten Muhsin Ertuğral ise, "Son dönemde takımı izledim. Bir veya iki kritik mevkiye transfer yaptığımızda çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bir dönem Türkiye'de Sivasspor'u da çalıştıran Muhsin Ertuğral, 4. kez Ajax Cape Town'ın başına geçti.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:53
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Muhsin Ertuğral, Ajax Cape Town'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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