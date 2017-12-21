 FIFA’ya sprey davası – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    FIFA’ya sprey davası

    FIFA’ya sprey davası
    Brezilyalı iş adamı Heine Allemagne, futbol maçlarında kullanılan kaybolan spreyin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ederek FIFA'ya dava açtı. Allemagne'nin açtığı davada FIFA'dan talep ettiği rakam tam 100 milyon dolar.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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