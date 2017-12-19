Kulüp Lisans ve FFP süreci başladı

Futbolda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play süreci başladı. Sportif, altyapı, mali, hukuki ve idari açıdan kulüplerin daha sağlam ve şeffaf hale getirilmesini amaçlayan sistem, Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. ve 2. liglerde yer alan takımlara uygulanacak. Kulüpler, martın son gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan'da başvurular değerlendirilecek ve mayısın 10. gününde UEFA ve ulusal lisans kararları açıklanacak.