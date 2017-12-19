Kulüp Lisans ve FFP süreci başladı
Futbolda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play süreci başladı. Sportif, altyapı, mali, hukuki ve idari açıdan kulüplerin daha sağlam ve şeffaf hale getirilmesini amaçlayan sistem, Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. ve 2. liglerde yer alan takımlara uygulanacak. Kulüpler, martın son gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan'da başvurular değerlendirilecek ve mayısın 10. gününde UEFA ve ulusal lisans kararları açıklanacak.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Kulüp Lisans ve FFP süreci başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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