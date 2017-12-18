"Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah ve Sadio Mane'yi aday gösterdi.
CAF'tan yapılan açıklamada, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülü için Borussia Dortmund'dan Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang, Liverpool'dan Mısırlı Mohamed Salah ile Senegalli Sadio Mane'nin aday gösterildiği bildirildi.
İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 16 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure oldu. Ödülü geçen yıl Leicester City'den Cezayirli Riyad Mahrez kazanmıştı.
Yılın futbolcusu ödül töreni, 4 Ocak 2018'de Gana'nın başkenti Akra'da yapılacak.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:37
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
"Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.