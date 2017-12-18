 "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday

    "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday

    Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne , ve 'yi aday gösterdi.

    CAF'tan yapılan açıklamada, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülü için Borussia Dortmund'dan Gabonlu , Liverpool'dan Mısırlı ile Senegalli 'nin aday gösterildiği bildirildi.

    İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 16 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure oldu. Ödülü geçen yıl Leicester City'den Cezayirli Riyad Mahrez kazanmıştı.

    Yılın futbolcusu ödül töreni, 4 Ocak 2018'de Gana'nın başkenti Akra'da yapılacak.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:37
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