"Sambacılar"ın efsane kadrosu sona yaklaşıyor

Kaka'nın futbolu bırakmasıyla Brezilya Milli Takımı'nın son Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan kadrosundan bir yıldız daha eksilmiş oldu. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho gibi yıldızların yer aldığı "Sambacılar"ın 2002 FIFA Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosundan sadece Lucio, kariyerine devam ediyor.

SON EKSİLEN KAKA

Brezilya'nın 2002'deki şampiyon kadrosunun en genç ismi Kaka, son olarak ABD'nin Orlando City takımında görev yaptıktan sonra 35 yaşında kariyerini bitirdi.

İtalya'da Milan, İspanya'da Real Madrid gibi takımlarda birçok başarı elde eden Kaka, Güney Kore ve Japonya ortaklığında düzenlenen 2002 FIFA Dünya Kupası'nda söz konusu kadronun en tecrübesiz ismi olarak yalnızca 25 dakika forma giydi.

TEK İSİM KALDI

Efsane kadrodan kariyerine devam eden tek isim, Lucio olarak göze çarpıyor.

Almanya'da Bayer Leverkusen, Bayern Münih, İtalya'da Inter, Juventus gibi ekiplerde top koşturan 39 yaşındaki Lucio, futbol hayatını ülkesinin Gama takımında sürdürüyor.

Hindistan'ın Goa takımından 2016'da ayrıldıktan sonra kariyerine yaklaşık bir yıl ara veren Lucio, bu ayın başlarında Gama'ya imza atarak futbola devam etme kararı aldı.

EFSANE KADRONUN YILDIZ OYUNCULARI

Yıllar boyunca futbol dünyasına birçok önemli isim kazandıran Brezilya, 2002'deki turnuvaya yıldızlar topluluğundan oluşan kadrosuyla katıldı.

Oynadıkları mevkilerin en önemli futbolcuları Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho'nun bulunduğu kadroda, Dida, Lucio, Roque Junior, Edmilson ve Gilberto Silva gibi isimler de yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Luiz Felipe Scolari'nin yaptığı takımda yer alan üç futbolcu ise daha sonra Türkiye'de forma giydi. Bu isimlerden Roberto Carlos Fenerbahçe'de, Kleberson ve Ricardinho ise Beşiktaş'ta mücadele etti.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA TÜRKİYE'Yİ GEÇTİLER

Brezilya, 2002'deki son Dünya Kupası şampiyonluğuna giderken Türkiye Milli Takımı'nı iki kez yendi.

Kupayı üçüncü tamamlayan Türkiye'yi gruptaki mücadelede 2-1 yenen "Sambacılar", yarı finalde bir kez daha karşılaştıkları ay-yıldızlı takımı bu defa 1-0'lık skorla geçti.

Turnuvadaki diğer maçlarda Çin'i 4-0, Kosta Rika'yı 5-2 mağlup ederek grupta zirveyi alan Brezilya, son 16 turunda Belçika'yı 2-0, çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, finalde ise Almanya'yı 2-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ SÜRÜYOR

Dünya Kupası'nı 5 kez ile en fazla kazanan ülke konumundaki Brezilya'nın, buna karşın turnuvadaki şampiyonluk hasreti sürüyor.

Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki 16 yıllık şampiyonluk hasretine 2018'de Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda son vermeye çalışacak.

Neymar'ın başı çektiği, Philippe Coutinho, Marcelo, Dani Alves ve Thiago Silva gibi isimleri kadrosunda bulundurduğu jenerasyonuyla Brezilya, özlem duyduğu kupaya Rusya'da bir kez daha ulaşmanın hesaplarını yapıyor.