İspanya, Dünya Kupası'na katılamayabilir

Hakkındaki bir yolsuzluk soruşturmasından dolayı 25 Temmuz tarihinde görevinden alınan ve FIFA ile İspanya arasında yaşanan tartışmaların temelindeki isim olarak öne çıkan eski RFEF Başkanı Angel Maria Villar bugün düzenlediği basın toplantısında "İspanya'nın Dünya Kupası'na gidememe riski var ve eğer bu gerçekleşirse suçlu hükümettir." açıklamasında bulundu.

FIFA'nın geçtiğimiz hafta RFEF'e gönderdiği bir mektupta İspanya hükümetini işaret ederek, RFEF'in iç işlerine karıştığı yönünde suçlamalar yönelttiğini hatırlatan Villar, "İspanya'nın Dünya Kupası'nın dışında kalma riski gerçektir. FIFA, bir devletten kendi yasalarını uygulamasını istemiyor. Sadece FIFA'nın statüsünün uygulanmasını istiyor." şeklinde konuştu.

İspanya hükümetine bağlı olan Spor Yüksek Konseyinin (CSD), RFEF'in FIFA'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmesini önlediğini iddia eden Villar, 22 Mayıs tarihinde yapılan ve kendisinin bir kez daha başkan seçildiği RFEF seçimlerinin CSD'nin istediği gibi yenilenmesi halinde bunun FIFA kurallarını ihlal edeceğini ve İspanya'nın Dünya Kupası'nın dışında kalabileceğini savundu.

RFEF'nin 22 Mayıs'ta seçimlerinin "adil, temiz ve rekabetçi" olmadığını öne süren CSD, seçimlerin yeniden yapılması talebiyle İspanya'daki Spor İdari Mahkemesine (TAD) başvurmuştu. CSD'nin talebini gözden geçirmeyi kabul eden TAD'ın Ocak ayı içinde kararını vermesi bekleniyor. CSD'nin RFEF'in iç işlerine karıştığını savunan FIFA ise statüsünün çiğnendiği gerekçesiyle İspanya'nın 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan men edilebileceği uyarısında bulunuyor.

1988 yılından bu yana İspanya Futbol Federasyonunun başkanlığını yürüten Villar, seçimi de kazanmasına rağmen hakkındaki bir yolsuzluk soruşturmasından dolayı 18 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı. Villar, 20 Temmuz'da 300 bin avro kefalet karşılığında şartlı serbest kalsa da RFEF Yönetim Kurulu 25 Temmuz'da onun yerine Juan Luis Larrea'yı geçici başkan olarak atamıştı. "Suçsuz olduğunu ve cezaevine girmeyeceğini" savunan Villar, RFEF'teki başkanlık görevine dönmek istiyor.

Diğer yandan tartışmayla ilgili geçen hafta içinde açıklama yapan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, "RFEF'teki tüm polemiklere rağmen hükümetin örnek alınacak bir tavır sergilediğini" savunmuştu. Rajoy, "İspanya, Dünya Kupası'na gidecek. Üstelik kupayı da kazanacak." demişti.