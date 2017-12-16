 İsveçli yıldız futbolu bıraktı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İsveçli yıldız futbolu bıraktı

    İsveçli yıldız futbolu bıraktı

    İsveç'in önemli futbolcularından futbolu bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki oyuncu yıllarca Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.

    İsveç'in önemli yıldızlarından, başarılı orta saha oyuncusu 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

    Futbol kariyerinin başındaki kulüplerden Djurgarden'de bu sezonu tamamlayan yıldız isim Lyon, Spartak Moskova ve Arsenal gibi takımlarda şampiyonluk yaşamıştı.

    Kallström, uzun yıllar Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere diğer Türk takımlarıyla da anılmıştı.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İsveçli yıldız futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN