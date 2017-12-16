İsveçli yıldız futbolu bıraktı
İsveç'in önemli futbolcularından Kim Kallström futbolu bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki oyuncu yıllarca Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.
İsveç'in önemli yıldızlarından, başarılı orta saha oyuncusu Kim Kallström 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Futbol kariyerinin başındaki kulüplerden Djurgarden'de bu sezonu tamamlayan yıldız isim Lyon, Spartak Moskova ve Arsenal gibi takımlarda şampiyonluk yaşamıştı.
Kallström, uzun yıllar Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere diğer Türk takımlarıyla da anılmıştı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:36
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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