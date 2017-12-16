İsveçli yıldız futbolu bıraktı

İsveç'in önemli yıldızlarından, başarılı orta saha oyuncusu Kim Kallström 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.



Futbol kariyerinin başındaki kulüplerden Djurgarden'de bu sezonu tamamlayan yıldız isim Lyon, Spartak Moskova ve Arsenal gibi takımlarda şampiyonluk yaşamıştı.

Kallström, uzun yıllar Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere diğer Türk takımlarıyla da anılmıştı.