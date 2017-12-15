TFF 1. Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 16. hafta, TFF 2. ve 3. Lig gruplarında 17. hafta programı şöyle:

- TFF 1. Lig



Bugün:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)

15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)

17 Aralık Pazar:

13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)

18 Aralık Pazartesi:

18.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Yarın:

13.30 İnegölspor-Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Sarıyer-Tuzlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

17 Aralık Pazar:

12.00 Eyüpspor-Menemen Belediyespor (Esenler)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tokatspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Bucaspor (Etimesgut Belediye Atatürk)

13.30 Afjet Afyonspor-Hatayspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Bodrum Belediye Bodrumspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Kastamonuspor 1966-Keçiörengücü (Gazi)

Beyaz Grup



Yarın:

13.30 Hacettepe-Konya Anadolu Selçukspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Pendikspor-Ottocool Karagümrük (Pendik)

17 Aralık Pazar:

13.00 Kipaş Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor (12 Şubat)

13.00 Gümüşhanespor-Altay (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Silivrispor-Niğde Belediyespor (Silivri)

13.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (17 Eylül)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 BUGSAŞ Spor-Fethiyespor (Ankara OSTİM)

13.30 Karşıyaka-SBS İnşaat Kırklarelispor (İzmir Atatürk)

- TFF 3. Lig

1. Grup



Yarın:

13.30 Bergama Belediyespor-Kemerspor 2003 (14 Eylül)

17 Aralık Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Çatalcaspor (16 Mayıs)

13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Orhangazi Belediyespor (Genç Osman)

13.00 Ofspor-Çanakkale Dardanel (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bayrampaşa (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Kozan Belediyespor-Yomraspor (İsmet Atlı)

13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-12 Bingölspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Erzin Belediyespor (Vefa)

13.30 Erbaaspor-Düzcespor (Erbaa İlçe)

2. Grup:

17 Aralık Pazar:

13.00 1461 Trabzon-Van Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Gölcükspor (13 Şubat)

13.00 Yeni Orduspor-Erokspor (19 Eylül)

13.00 Pazarspor-Ankara Demirspor (Pazar İlçe)

13.30 Anadolu Bağcılarspor-Tire 1922 (Bağcılar Mahmut Bey)

13.30 Yeşil Bursa-Diyarbekirspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Kırıkhanspor-Turgutluspor (Kırıkhan İlçe)

13.30 Ergene Veli Meşespor-Kayseri Erciyesspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

13.30 Muğlaspor-Darıca Gençlerbirliği (Muğla Atatürk)

3. Grup

Yarın:

13.00 Arsinspor-Utaş Uşakspor (Arsin İlçe)

13.30 Payasspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Payas İlçe)

13.30 Kocaelispor-Ankara Adliyespor (İzmit İsmet Paşa)

17 Aralık Pazar:

13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Siverek Firkan Tüysüz)

13.00 Cizrespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Cizre İlçe)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Sultanbeyli Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.30 Çorum Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Aydınspor 1923-Tekirdağspor (Adnan Menderes)

18 Aralık Pazartesi:

13.00 Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor (Elazığ Atatürk)