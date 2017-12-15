 Terim Bosna Hersek'ten resmi teklif bekliyor – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Terim Bosna Hersek'ten resmi teklif bekliyor

    Terim Bosna Hersek'ten resmi teklif bekliyor

    Bosna Hersek Futbol Federasyonunun milli takım teknik direktörlüğüne getirmek istediği , federasyon yetkililerinden resmi teklif bekliyor.

    Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada, Terim'in resmi teklif beklediğini ve kararını buna göre vereceğini ifade etti.

    Hodzic, 'i temsil eden bazı isimlerle dün görüştüğünü belirterek, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." diye konuştu.

    Kajtaz ve Hodzic'in yanı sıra adaylarla görüşmeleri yürüten Bosnalı eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul'da Terim ile bir araya gelmişti.

    Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 22 Aralık'ta yapılacak toplantıda teknik direktör adaylarıyla görüşen komisyonun kendilerine sunacağı isim veya isimleri değerlendirecek.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim Bosna Hersek'ten resmi teklif bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN