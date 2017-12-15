Terim Bosna Hersek'ten resmi teklif bekliyor
Bosna Hersek Futbol Federasyonunun milli takım teknik direktörlüğüne getirmek istediği Fatih Terim, federasyon yetkililerinden resmi teklif bekliyor.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada, Terim'in resmi teklif beklediğini ve kararını buna göre vereceğini ifade etti.
Hodzic, Fatih Terim'i temsil eden bazı isimlerle dün görüştüğünü belirterek, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." diye konuştu.
Kajtaz ve Hodzic'in yanı sıra adaylarla görüşmeleri yürüten Bosnalı eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul'da Terim ile bir araya gelmişti.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 22 Aralık'ta yapılacak toplantıda teknik direktör adaylarıyla görüşen komisyonun kendilerine sunacağı isim veya isimleri değerlendirecek.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:30
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 8
Yorum
klaus sloukas, çok iyi oyuncu, fakat bu maçta son dk.da yaptığı, yunan tk.ları ile yapılan maçlarda yaptığına hata mı diyeceğiz ne tesadüf .......
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
KFY FENERBAHÇEMİZİN İYİ GİDİŞİNİ DURDURMAK İÇİN YAPILAN HABERLER BUNLAR. BU SENE ŞAMPİYONLUĞUMUZ ENGELLENEMEZ.
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
JACKAL3550 Bu Tezgahın Faturasını Kım Odeyecek ,.Fenerbahce Klubunun En AZ 300 Mılyon Euro Kaybı Var,.Onemlı Olan Klup Kaybının Gıderılmesı ,.
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