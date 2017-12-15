 Nice'den Sneijder açıklaması – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Nice'den Sneijder açıklaması

    Nice'den Sneijder açıklaması

    Nice Başkanı Rivere, bu sezon bekleneni veremeyen ve hakkında sık sık ayrılık iddiası çıkan Sneijder'e sahip çıktı.

    Sezon başında Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, kötü geçen sezona rağmen kulüp başkanından destek aldı. Sakatlığı nedeniyle devreyi kapatan Sneijder hakkında konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, "Bence futbolcuları kısa süre içerisinde yargılamamak gerekiyor. Wesley harika bir futbolcu. Bir sakatlık yaşadı. Nice'de kalıp başarılı olmak için mücadele etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:53
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