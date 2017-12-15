Nice'den Sneijder açıklaması

Sezon başında Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, kötü geçen sezona rağmen kulüp başkanından destek aldı. Sakatlığı nedeniyle devreyi kapatan Sneijder hakkında konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, "Bence futbolcuları kısa süre içerisinde yargılamamak gerekiyor. Wesley harika bir futbolcu. Bir sakatlık yaşadı. Nice'de kalıp başarılı olmak için mücadele etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.