Nice'den Sneijder açıklaması
Nice Başkanı Rivere, bu sezon bekleneni veremeyen ve hakkında sık sık ayrılık iddiası çıkan Sneijder'e sahip çıktı.
Sezon başında Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, kötü geçen sezona rağmen kulüp başkanından destek aldı. Sakatlığı nedeniyle devreyi kapatan Sneijder hakkında konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, "Bence futbolcuları kısa süre içerisinde yargılamamak gerekiyor. Wesley harika bir futbolcu. Bir sakatlık yaşadı. Nice'de kalıp başarılı olmak için mücadele etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:53
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Toplam 5
Yorum
sado 40 yaşından aşağısını kabul etmiyoruz.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
yaşayan efsane vizyonlu efsane fikret başkan eskiler seni anlamazlar. onlar ilk turda elenip sonra biz neden tek takımla şampiyonlar ligindeyiz derler.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
KaRTaL sen neden bahsediyorsun.biz 9 sene tüpçü gibi bir belayı çekmişiz.500 milyon borcu eritip küllerimizden doğmuşuz..herşeyi hakediyor bu tk..
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