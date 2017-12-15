 Mesut Özil harekatı! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    harekatı!

    Mesut Özil harekatı!

    Ara transfer dönemini yoğun geçirmesi beklenen kulüplerden , gündemine 'den ayrılacağı konuşulan 'i aldı. Kırmızı Şeytanlar'da menajer Jose Mourinho'nun planı ise Özil'in transferini finanse edebilmek için yedek kulübesinde bile düşünmediği Henrikh Mkhitaryan'ı satmak.

    Ara transfer döneminde 'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan 'le ilgili iddiaları giderek güçleniyor.

    Son olarak Türk asıllı Alman futbolcunun da yakın çevresine daha önce Real Madrid'de birlikte çalıştığı Jose Mourinho'nun takımına gitmek istediğini söylediği ortaya çıkmıştı.

    İngiltere basınından Daily Mirror ise ocakta hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Kırmızı Şeytanlar'ın Özil'le yakından ilgilenmeye başladığını yazdı.

    Habere göre United, son dönemlerdeki performansı nedeniyle Mourinho'nun gözünden iyice düşen Henrikh Mkhitaryan'ı satarak Özil'in olası transferini finanse etmeyi planlıyor.

    Mourinho, Mkhitaryan hakkında basına verdiği son demeçte yıldız futbolcunun sahada adeta kaybolduğunu ve artık yedek kulübesinde bile oturmayı hak etmediğini söylemişti.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
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