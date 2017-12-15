Mesut Özil harekatı!
Ara transfer dönemini yoğun geçirmesi beklenen kulüplerden Manchester United, gündemine Arsenal'den ayrılacağı konuşulan Mesut Özil'i aldı. Kırmızı Şeytanlar'da menajer Jose Mourinho'nun planı ise Özil'in transferini finanse edebilmek için yedek kulübesinde bile düşünmediği Henrikh Mkhitaryan'ı satmak.
Ara transfer döneminde Arsenal'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'le ilgili Manchester United iddiaları giderek güçleniyor.
Son olarak Türk asıllı Alman futbolcunun da yakın çevresine daha önce Real Madrid'de birlikte çalıştığı Jose Mourinho'nun takımına gitmek istediğini söylediği ortaya çıkmıştı.
İngiltere basınından Daily Mirror ise ocakta hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Kırmızı Şeytanlar'ın Özil'le yakından ilgilenmeye başladığını yazdı.
Habere göre United, son dönemlerdeki performansı nedeniyle Mourinho'nun gözünden iyice düşen Henrikh Mkhitaryan'ı satarak Özil'in olası transferini finanse etmeyi planlıyor.
Mourinho, Mkhitaryan hakkında basına verdiği son demeçte yıldız futbolcunun sahada adeta kaybolduğunu ve artık yedek kulübesinde bile oturmayı hak etmediğini söylemişti.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 25
Yorum
TS60 The Guardian da sizin gidişatınızı takip ediyordu:)
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 6
Yorum
basın matematik biliyor mu persie gönderilmezse elmas da oynayamıyor. persie gönderilid, elmas da kiralik verilirse, fernandao da satılırsa anca 2 oyuncu alınır.
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Saray'da gizli operasyon!
Toplam 5
Yorum
TARFATAR KULUP İFLAS HALİNDEYKEN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYAN ESKİ YÖNETİCİLER ŞİMDİ ,TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ORTALIĞI TOZ DUMAN EDİYORLAR,HAINLER
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