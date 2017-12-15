Mesut Özil harekatı!

Ara transfer döneminde Arsenal'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'le ilgili Manchester United iddiaları giderek güçleniyor.

Son olarak Türk asıllı Alman futbolcunun da yakın çevresine daha önce Real Madrid'de birlikte çalıştığı Jose Mourinho'nun takımına gitmek istediğini söylediği ortaya çıkmıştı.



İngiltere basınından Daily Mirror ise ocakta hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Kırmızı Şeytanlar'ın Özil'le yakından ilgilenmeye başladığını yazdı.

Habere göre United, son dönemlerdeki performansı nedeniyle Mourinho'nun gözünden iyice düşen Henrikh Mkhitaryan'ı satarak Özil'in olası transferini finanse etmeyi planlıyor.

Mourinho, Mkhitaryan hakkında basına verdiği son demeçte yıldız futbolcunun sahada adeta kaybolduğunu ve artık yedek kulübesinde bile oturmayı hak etmediğini söylemişti.



