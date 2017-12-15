Malatya Bayanlarspor’un rakibi maça çıkmayabilir

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’un 3. haftasında Malatya Bayanlarspor ile karşılaşacak Elazığ Bordo Atletik Spor’un, ligde 2 haftadır maçlara çıkmadığı, 17 Aralık Pazar günü oynanması planlanan maça da çıkmama ihtimali olduğu öğrenildi.

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup'ta Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri'ni 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Malatya Bayanlar Spor Kulübü'nde Elazığ Bordo Atletik Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı iki maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Sarı-Siyahlılarda, sezona iyi başlamanın sevinci yaşanıyor. Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi ekiplerinden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, tüm sıkıntılara rağmen aldığı başarılı sonuçlarla yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Ligin ilk haftasında sahasında Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalan Bayanlar, geçtiğimiz hafta deplasmanda Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor'u 2-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Önceki senelerde 3. Lig'de üst üste iki sezon play-off oynama başarısı gösteren Sarı-Siyahlılarda hedef bu sezon yine üst sıralar. Bu arada ligin 3. haftasında Malatya temsilcisi ile karşılaşması beklenen Elazığ Bordo Atletik Spor'un, ligde 2 haftadır maça çıkmadığı, 17 Aralık Pazar günü oynanması planlanan maça da çıkmama ihtimali olduğu öğrenildi. Sezona transfer yapmadan başlayan Elazığ temsilcisinin bayan futbolcu bulmakta sıkıntı yaşadığı, lige başvuru yapmasına rağmen müsabakalara çıkmayacağı belirtildi.