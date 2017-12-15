Malatya Bayanlarspor’un rakibi maça çıkmayabilir
Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’un 3. haftasında Malatya Bayanlarspor ile karşılaşacak Elazığ Bordo Atletik Spor’un, ligde 2 haftadır maçlara çıkmadığı, 17 Aralık Pazar günü oynanması planlanan maça da çıkmama ihtimali olduğu öğrenildi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:46
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 25
Yorum
TS60 The Guardian da sizin gidişatınızı takip ediyordu:)
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 6
Yorum
basın matematik biliyor mu persie gönderilmezse elmas da oynayamıyor. persie gönderilid, elmas da kiralik verilirse, fernandao da satılırsa anca 2 oyuncu alınır.
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Saray'da gizli operasyon!
Toplam 5
Yorum
TARFATAR KULUP İFLAS HALİNDEYKEN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYAN ESKİ YÖNETİCİLER ŞİMDİ ,TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ORTALIĞI TOZ DUMAN EDİYORLAR,HAINLER
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